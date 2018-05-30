Nord Stream 2 подтвердила арест активов по иску Нафтогаза

Компания Nord Stream 2 AG, которая строит российский газопровод Северный поток - 2, подтвердила получение ордера об аресте в связи со взысканием долга российской компании Газпром, передает Интерфакс-Украина.

"Мы не комментируем детали этой юридической процедуры. Она не окажет влияния на проект Северный поток 2", - отметили в компании.

При этом, замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил Интерфаксу, что Минэнерго России не располагает какой-либо информацией относительно возможного ареста акций.

В Газпроме также подтвердили информацию о том, что Нафтогаз Украины пытается принудительно взыскать $2,6 млрд в Швейцарии.

"Газпрому стало известно, что Нафтогаз Украины предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству по транзитному контракту. Однако на текущий момент Газпром не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры, поэтому подробные комментарии могут быть предоставлены только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в адрес Газпрома", - сказали в российской компании.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

По словам главного коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко, процесс взыскания может занять до полугода, в то же время Нафтогаз рассчитывает на добросовестное выполнение российской компанией решения арбитража в ближайшее время.

Сегодня, 30 мая, Нафтогаз инициировал принудительное взыскание присужденных ей $2,6 млрд, в связи с нежеланием Газпрома выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа. В связи с этим, швейцарские власти приняли меры в отношении активов российского монополиста.