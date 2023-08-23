Во время ночной атаки на порты Дуная Россия уничтожила зерно, которое должно было идти в Румынию и Египет 23 августа, 16:09 Всего за месяц атак на порты уничтожено 270 тыс тонн зерна (Фото:Министерство инфраструктуры)

Во время российской атаки на порты Дуная ночью на 23 августа была повреждена зерновая и портовая инфраструктура и уничтожено 13 тыс. тонн зерна.

Об этом сообщает министерство инфраструктуры.



Повреждения получили сразу несколько частных зерновых терминалов и складов, грузовая инфраструктура. Агропродукция предназначалась для Египта и Румынии.

Видео дня

«Россия системно бьет по зерновым емкостям и складам для остановки агроэкспорта. Только за эту ночь на 15% была снижена экспортная мощность порта Измаил, до этого был порт Рени и 35 тыс тонн уничтоженного там зерна. Сегодня уже 8 по счету атака на портовую инфраструктуру после выхода России из зерновой инициативы», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что всего за месяц атак на порты уничтожено 270 тыс тонн зерна.

Ранее сообщалось, что Украина и Румыния планируют увеличить объем поставок продовольствия.