Во время ночной атаки на порты Дуная Россия уничтожила зерно, которое должно было идти в Румынию и Египет
Всего за месяц атак на порты уничтожено 270 тыс тонн зерна (Фото:Министерство инфраструктуры)
Во время российской атаки на порты Дуная ночью на 23 августа была повреждена зерновая и портовая инфраструктура и уничтожено 13 тыс. тонн зерна.
Об этом сообщает министерство инфраструктуры.
Повреждения получили сразу несколько частных зерновых терминалов и складов, грузовая инфраструктура. Агропродукция предназначалась для Египта и Румынии.
«Россия системно бьет по зерновым емкостям и складам для остановки агроэкспорта. Только за эту ночь на 15% была снижена экспортная мощность порта Измаил, до этого был порт Рени и 35 тыс тонн уничтоженного там зерна. Сегодня уже 8 по счету атака на портовую инфраструктуру после выхода России из зерновой инициативы», — сообщили в министерстве.
Отмечается, что всего за месяц атак на порты уничтожено 270 тыс тонн зерна.
Ранее сообщалось, что Украина и Румыния планируют увеличить объем поставок продовольствия.