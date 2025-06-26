Украина изменила правила торговли электроэнергией с Молдовой

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) , согласовала изменения в правила распределения межгосударственных сечений с Молдовой на совместных аукционах.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Отмечается, что между операторами систем передачи Украины и Молдовы НЭК Укрэнерго и ГП Moldelectrica заключен договор о распределении межзональной пропускной способности между торговыми зонами, который, в частности, предусматривает дополнительное осуществление распределения на внутрисуточных аукционах на базе аукционной платформы Укрэнерго.

Предусмотрено распределение доходов между Укрэнерго и Moldelectrica в соотношении 50% на 50%. НКРЭКУ также согласовала обновленную структуру распределения межгосударственного сечения с Молдовой: на годовой и месячный аукционы будут выставлять 35% максимально доступной в течение года способности сечения, на суточный — 30% от величины максимально доступной пропускной способности в течение года/месяца. На внутрисуточных аукционах пока будет выставляться 0% от максимально доступной пропускной способности.

Как сообщалось, правила совместных аукционов по распределению межгосударственных сечений между Украиной и Молдовой были согласованы в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года Молдова, которая ранее получала электроэнергию из непризнанной ПМР, нашла альтернативные источники и избежала блэкаута.