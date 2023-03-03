С июля 2022 года город Никополь на Днепропетровщине почти каждый день страдает от вражеских обстрелов, ведущихся с противоположного берега Днепра. Там, во временно оккупированных Энергодаре, Каменке-Днепровской, Водяном и других населенных пунктах соседней Запорожской области, стоит российская артиллерия, которая не дает покоя мирным украинским городам. Снаряды убивают людей, разрушают дома. Также наносится ущерб критической инфраструктуре города и области: трансформаторные подстанции, водопроводы, газовые сети. Их нужно быстро восстанавливать и модернизировать.

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Как специалисты газораспределительной компании «Днепропетровсказ» под вражескими обстрелами возобновляют поставки «голубого топлива», как им в этом помогает современная телеметрия и почему это легче делать, имея собственный учебный центр и завод-партнер по производству специального газового оборудования — в репортаже из Никополя и Днепра.

«Вот здесь под землей проходит газовая труба. Прошлой осенью прямо в нее прилетел снаряд», — рассказывает Максим Мирошников, мастер АДС Никопольского отделения «Днепропетровскгаза», показывая фотографии на своем смартфоне.

После того, как специалисты ГСЧС обследовали место прилета и подтвердили безопасность проведения ремонтных работ, аварийные бригады газораспределительной компании ликвидировали последствия обстрела и возобновили поставки «голубого топлива». Рядом с этим местом в исторической части Никополя до сих пор можно увидеть последствия обстрела: на соседнем здании меняют крышу, окна старинного поместья на другой стороне улицы закрыты OSB-плитами.

Никопольцы не спешат восстанавливать свои дома, почти все магазины и кафе закрыты. Набережная Днепра — самый опасный район, которому достается больше всего.

«В этот двор было 5 или 6 прилетов, сгорел автомобиль. Но люди продолжают жить», — с грустью в голосе говорит Константин Сметанников, главный инженер Никопольского отделения «Днепропетровскгаза».

Есть риски и для аварийных бригад. Иногда повторные обстрелы бывают даже при проведении восстановительных работ. Поэтому газовики выезжают в этот район в бронежилетах. А служебные машины, на которых нанесен телефон газовой службы — 104, оставляют как можно дальше от набережной, чтобы их яркие цвета не привлекали внимание врагов.

Постоянные обстрелы следует учитывать и в других направлениях деятельности. Например, диспетчерская служба временно перенесена в полуподвальное помещение, стены которого укреплены мешками с песком. Связь диспетчера с аварийными бригадами для большей надежности дублируется двумя видами радиостанций, покрывающими почти всю территорию города. «В самые тревожные дни к нам во временное хранилище даже приходят ночевать жители соседних домов со своими матрасами, едой», — говорит Константин Сметанников.

Рядом постепенно восстанавливается и обустраивается полноценное бомбоубежище, которое не использовалось с советских времен. Здесь уже заменили вентиляционную систему, обустроили санузлы, душ, установили источник резервного питания и даже провели интернет. Оно введено в эксплуатацию по всем правилам.

Работа в экстремальных условиях была бы сложнее, если бы не автоматика, помогающая газовикам. На всех ключевых газорегуляторных пунктах (ГРП), шкафовых газорегуляторных пунктах (ШГРП) и даже на некоторых газопроводах установлено телеметрическое оборудование, которое в режиме реального времени передает диспетчерам информацию об изменениях в работе сетей.

«Это система Дозор, к которой подключено несколько датчиков. Они регистрируют открывание дверей, загазованность помещения, увеличение или уменьшение давления в газопроводе и многие другие отклонения от нормативной работы», — объясняет Константин Сметанников.

Как только диспетчер фиксирует срабатывание того или иного датчика, сразу направляет аварийную бригаду на объект (если это конкретный ГРП или ШГРП) или на обнаружение повреждения (если это участок газопровода). Именно благодаря телеметрии удалось быстро обнаружить и локализовать то же повреждение от снаряда в исторической части Никополя. Автоматика зафиксировала падение давления газа в конкретном участке, так что поиски поврежденного места были относительно быстрыми.

Информация с телеметрического оборудования «Днепропетровскгаза» передается на два программных комплекса — «Дозор» и «Эргомера». На основе данных в системе Power BI создаются удобные и наглядные отчеты. Для еще большего удобства диспетчеров ведутся работы по объединению этой информации в единую систему.

«Кроме того, в одном из наших отделений уже во время войны заработала первая в Украине пилотная система с телемеханикой — FIO 2.0 итальянского производителя Pietro Fiorentini. Благодаря ей можно не только видеть изменения в работе газового оборудования, но и дистанционно изменять некоторые параметры. К примеру, увеличивать или уменьшать давление газа», — рассказывает Александр Макаренко, главный инженер АО «Днепропетровскгаз». По его словам, это будущее всех операторов ГРМ.

Образовательная экосистема РГК

Современное оборудование и технологии — это повышенные требования ко всему персоналу компании. Поэтому подготовка специалистов проходит в Образовательном пространстве РГК на базе «Днепропетровскгаза».

Здесь есть два основных класса. В первом — практическом — образцы почти любой техники и инструментов, которые используются при ремонте и обслуживании газовых сетей. Газовики отрабатывают свои навыки — от обслуживания ГРП и ШГРП до сварки трубопроводов и диагностики утечек газа лазерными газоанализаторами.

«А вот этот уголок очень похож на кухню квартиры: газовый котел, плита, духовка. Все они подключены к газовой сети, чтобы наши специалисты тренировались в условиях, приближенных к реальным», — рассказывает Сергей Волокитин, ведущий инженер отдела инвестиций Днепропетровскгаза. Он прошел обучение в Италии и других странах, поставляющих оборудование, поэтому разбирается в тончайших деталях обслуживания газового оборудования. Он является одним из сертифицированных тренеров, обучающих работников компании как в учебном центре, так и в отделениях по региону.

Но, пожалуй, самое интересное во втором классе — где, кроме теории, газовики проходят практические учения в виртуальной реальности. Специалисты компании могут произвести диагностику или регулировку оборудования в ГРП, не выходя за пределы учебного центра. Для этого нужны только VR-очки со специальной программой, напоминающей компьютерную игру.

«Работникам больше всего нравится, что не надо крутить гайки ключом, как в реальном мире», — шутит Людмила Пузрова, руководитель Образовательного пространства РГК на базе АО «Днепропетровскгаз».

Один урок длится 20−30 минут. Во время тренинга с VR-тренажером бригада по эксплуатации и ремонту газового оборудования группы ГРП/ШРП отрабатывает переход ГРП по основной линии на байпасную и наоборот. Обучение с VR-тренажером для газовиков проходит так же как в реальном ГРП: здесь есть все узлы, детали объекта и необходимые для работы инструменты. Важно, что VR-программа фиксирует не только выполнение технического задания, использование средств индивидуальной защиты, но и точное соблюдение правил безопасности и охраны труда.

Виртуальная учеба позволяет более уверенно использовать ранее отработанные навыки в реальных условиях.

Локализация производства критически важных компонентов

Другое направление восстановления и модернизации газовых сетей — это замена шкафных газорегуляторных пунктов. По Украине сотни единиц такого оборудования были разрушены в результате оккупации и вражеских обстрелов. Еще сотни каждый год меняют на новые в соответствии с плановой инвестпрограммой операторов ГРМ. Каждый из них стоит до полумиллиона гривен.

Это металлические шкафы с оборудованием для регулировки давления газа и узлами автоматики.

«Раньше у нас были сотни моделей таких шкафов с разным оборудованием, которое производили заводы со всего бывшего СССР, в том числе российские. Сегодня производителем является RGC Production, у которого в линейке 12 стандартизированных шкафов на основе итальянского и украинского оборудования», — рассказывает Константин Сметанников, показывая новые шкафы в окрестностях Никополя.

Такой подход имеет несколько преимуществ. Во-первых, это оптимизация сетей за счет гибкости параметров оборудования. Во-вторых, импортозамещение устаревшего российского оборудования. И самое главное — скорость замены. Если раньше процесс комплектования и поставки нового шкафа длился до трех месяцев, то сегодня — всего 7 дней. Это очень важно, например, на деоккупированных территориях, где приходилось оперативно восстанавливать критическую инфраструктуру, уничтоженную российскими оккупантами.

За 6 последних лет Днепропетровскгаз заменил 526 ШГРП и оборудование примерно в 100 ГРП, что составляет 25% и 11% от общего количества соответственно. Процесс модернизации не останавливается во время войны.

«Таких темпов обновления не было даже в советские времена», — говорит Марина Терентьева, старший инженер службы эксплуатации систем газоснабжения АО «Днепропетровскгаз».

В результате чего удается поддерживать скорость и масштабы деятельности?

С 2019 года компания РГК развивает собственное производство — построена сеть заводов RGC Production. Один из них расположен в Днепре. Здесь производят именно шкафные газорегуляторные пункты.

«У нас полный цикл — от склада металлопроката до сборки готового шкафа», — говорит Дмитрий Рубель, директор днепровского предприятия, на котором работает более 100 специалистов.

Резка, сгибание, сварка, пескоструйная обработка и линия покраски — это не просто скручивание готовых компонентов, а полноценный металлообрабатывающий завод с самым современным оборудованием. Благодаря наличию запасов сырья и оборудования от украинских и итальянских компаний предприятие в состоянии быстро производить необходимое оборудование для нужд операторов ГРМ. А в условиях войны, к сожалению, спрос остается высоким.

Согласно данным РГК, только на деоккупированных территориях страны повреждено около 3600 ШГРП. Днепровское предприятие планирует произвести в 2023 году 1250 унифицированных шкафов, которые будут установлены по всей Украине.

После войны в RGC Production планируют выйти на внешние рынки, но пока главная цель — помогать украинским операторам ГРМ, которые восстанавливают оборудование и в деоккупированных регионах, и под обстрелами у линии фронта, и там, где просто пришло время. Чтобы у всех украинцев был безопасный и надежный доступ к природному газу.