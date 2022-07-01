Деньги и акции. Суд арестовал активы Николаевского глиноземного завода, связанного с российским олигархом Дерипаской 1 июля, 14:35 Олег Дерипаска (Фото:Sergei Karpukhin / Reuters)

Акции и деньги на счетах Николаевского глиноземного завода арестованы по решению суда. Предприятие связано с российским олигархом Олегом Дерипаской.



Перечинский районный суд Закарпатской области арестовал корпоративные права Николаевского глиноземного завода, сообщает Liga.net. Эти акции принадлежат фирмам Гуардон Украина и Компания Алюминий Украины.

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Согласно информации в судебном реестре, соответствующее постановление датировано 30 марта 2022 года, а 31 мая его подтвердил Закарпатский апелляционный суд.

Также были арестованы деньги на счетах завода в Ощадбанке, Райффайзен Банке, МР Банке (ранее - Сбербанк).

Как говорится в тексте судебного решения, аресты наложены в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов и растрате имущества в особо крупных размерах менеджментом завода. Досудебное расследование с 25 марта осуществляет Национальная полиция Украины.

Общая сумма финансовых и хозяйственных операций, вызывающих сомнения у следователей, составляет более 200 млн. грн. В материалах правоохранителей утверждается, что имели место факты занижения налоговых обязательств, завышение суммы бюджетного возмещения НДС, завышение налогового кредита.

Николаевский глиноземный завод – одно из крупнейших в Европе предприятий цветной металлургии. Производит сырье для алюминиевой промышленности. Российский олигарх Олег Дерипаска получил контроль над предприятием в начале 2000-х.

В 2016 году Украина ввела санкции против компаний Олега Дерипаски ОК Русал и связанной с ней кипрской Judson Trading Limited. В следующем году Николаевский глиноземный завод сообщил, что Русал продал НГЗ сырьевому трейдеру Glencore (Швейцария). Впрочем, в 2018 году стало известно, что Олег Дерипаска сохранил контроль над заводом.

1 марта 2022 года компания Русал Олега Дерипаски заявила, что временно прекратила производство на Николаевском глиноземном заводе.

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