«Война — это время для перемен и шанс стать лучше». Мэр Николаева о первом годе вторжения, поддержке от партнеров и восстановлении города 24 марта, 10:37 Партнерский проект Александр Сенкевич, городской голова Николаева (Фото:NV)

Николаев — один из трех областных центров украинского Причерноморья. Именно он встал на пути российских захватчиков, пытавшихся «прорубить» сухопутный коридор из Крыма в Приднестровье. Принял на себя огромное количество ракетных обстрелов. Но полумиллионный город как будто находится в информационной тени соседних Херсона и Одессы.

NV посетил Николаев и пообщался с его городским головой Александром Сенкевичем, чтобы от первого лица узнать чем жив город, который после освобождения правобережной части Херсонщины смог немного облегченно выдохнуть.

Видео дня

Поезд Киев-Николаев прибывает рано утром. Часть пассажиров должна ехать дальше — в освобожденный Херсон. Но работники вокзала просят их собраться в одной точке, чтобы последовать на автобус. В громкоговоритель раздается объявление, что ближайшие дни железнодорожного сообщения с соседним областным центром не будет. «Может, орки колеи взорвали, а может еще что-то. Там же серая зона», — задумчиво комментирует это событие один из жителей Николаева. В радиусе нескольких километров вокруг вокзала почти во всех домах выбиты стекла, витрины магазинов заколочены OSB-плитами, улицы перегорожены бетонными конструкциями, на больших перекрестках вырыты окопы. Но жизнь продолжается.

На полчаса задерживаюсь в пункте несокрушимости у железнодорожных касс — нужно подзарядить гаджеты. Здесь, как и по всей сети Укрзализныци, есть чай, столы с розетками, но нет конкуренции за них. Кроме меня здесь только железнодорожник, ухаживающий за печкой-буржуйкой, в которой бурлит жар. Наконец в зал заходит еще кто-то — это женщина с двумя детьми-подростками, которые беспрестанно спорят между собой. Мама покупает билеты на электричку, дети садятся заряжать смартфоны. А я отправляюсь в центр города.

В пресс-службе меня предупредили, что график Александра Сенкевича может внезапно измениться, поэтому встреча может сдвинуться в любую сторону и лучше быть вблизи горсовета. Жду звонка в одном из кафе, где кроме кофе продаются десерты из Ужгорода, что лишний раз подчеркивает связь города с Украиной. Вдруг открывается дверь, и городской голова лично появляется в заведении. Заказываем себе сразу две порции кофе, начинаем разговор.

Фото: NV

— Каким для Николаева был 2022 год?

— Как и для всех: сложным и героическим. До 11−12 ноября нас бомбили почти каждый день: от 4 до 38 ракет. Во время рекордных обстрелов было 42, но часть сбили. В тот день погиб Алексей Вадатурский. В общей сложности было всего 46 дней тишины.

— Что стало для вас самым большим вызовом?

— Главным приоритетом было спасать людей, сохранять жизнь. Ибо обстрелы были и днем, и ночью. Обстреляли остановку — 12 человек погибли, 60 человек ранены. И это не просто изрезало стеклом, а стальная шрапнель влетает в ногу и вылетает с другой стороны с частью кости. Поэтому у нас была задача срочно спасать людей, убирать обломки, ликвидировать последствия.

Мы говорили людям: «Все, кто не занят в обслуживании критической инфраструктуры — покиньте город. Чтобы вас не убили. За время войны в Николаеве погибли 156 человек. Это большая цифра — практически самолет людей.

Но могло быть гораздо больше. В один из последних обстрелов упало 1,5 подъезда 5-этажного дома. Это 40 квартир. Погибли 7 человек, а если бы не уехали, то было бы гораздо больше.

— Как работали коммунальные предприятия?

Александр Сенкевич, городской голова Николаева / Фото: NV

— Они занимались подготовкой к зиме. Ибо после бомбежек тысячи окон были разбиты, а из большинства квартир жители уехали. Поэтому приходилось на вышках забивать окна снаружи OSB-плитами, задувать пеной до возвращения владельцев. Когда одни занимались вопросом расселения беженцев и раздачей гуманитарки, мы занимались вопросами подготовки к отопительному сезону и постоянной ликвидацией последствий бомбардировок.

— Какие еще были сложности?

— Отсутствие пресной воды. 12 апреля россияне обстреляли водопровод, поставляющий воду из реки Днепр на Херсонщине в Николаев. Чтобы не заправлять соленую воду в систему отопления, мы пробурили скважины и заполнили систему питьевой водой, очищенной системами обратного осмоса.

— У вас были эти системы?

— Нет. Часть закупали сами, но большую часть получили посредством помощи от наших партнеров. В том числе, Дания передала нам 50 таких установок. Суммарно их уже больше 150. Доочищенная вода раздается людям на улицах.

— Бесплатно?

— Да.

— Почему не удается наладить ситуацию с пресной водой?

— После освобождения Херсона мы восстановили водопровод. Но россияне снова обстреляли нашу станцию водозабора, разрушив ее. Поэтому качаем воду не из Днепра, а из Южного Буга, а там она соленая.

Действительно, в кафе из крана течет соленая вода. «Городским властям придется более оперативно менять сети водоканала», — шутит владелец заведения, добавляя, что горожане действительно рады даже таким удобствам.

Коммунальные предприятия, по идее, являются крупнейшим гражданским работодателем, работающим в Николаеве. Поскольку именно из-за отсутствия пресной воды не работают крупные производители продуктов питания и другие предприятия. А Николаевский морской торговый порт, в котором до войны располагались ведущие экспортеры агропродукции, пока не входит в порты «зерновой инициативы». Более того, часть терминалов разрушена ракетными обстрелами.

Экономика — стоп

— Активная экономическая жизнь в городе тоже остановилась?

— Почти все крупные предприятия закрылись практически сразу. Другие остановились, когда их начали бомбить.

— А малый и микробизнес?

— Долгое время, когда город обстреливали, у нас оставалось 200−220 тыс. жителей из полумиллиона. И большинство — это пенсионеры, которые жили с мыслью «какая разница где умирать». Кроме того, у нас месяц не было воды вообще. Ни одно предприятие не могло работать.

Некоторых людей отправили в вынужденный простой. Выехавшие за границу и не работавшие тоже не получали зарплаты.

— Вы имеете в виду работников коммунальных предприятий?

— Да.

— Но я обратил внимание, что сейчас они работают, убирают. Ездит коммунальный транспорт.

— Половина транспорта у нас мобилизована в армию. Еще четверть разбомбили во время обстрелов. Нам Варшава передала 6 автобусов, которые очень спасли, когда прекратились поставки электроэнергии. Сейчас ведем переговоры с нашими партнерами из Дании по поставкам автобусов и другого нужного городу транспорта. Не хватает и водителей.

— В начале вторжения все города зафиксировали провал поступлений в местный бюджет, который до конца 2022 года удалось исправить в результате налогообложения зарплат военнослужащих. Как с этим в Николаеве?

— Мы максимально сократили расходы, поэтому по окончании года у нас остались неиспользованными 1,2 млрд грн.

— То есть, не благодаря повышению зарплат военным, а благодаря экономии?

— Да. Николаев выполнил бюджет на 80%, потому что у нас ничего не работало. Но даже такой показатель удалось получить за счет НДФЛ военнослужащих Николаева. До полномасштабной войны наш город был одним из самых милитаризованных в Украине. Только военных соединений на уровне бригад — 11.

И когда в конце прошлого года в Верховной Раде возник вопрос перевести НДФЛ военнослужащих из местных бюджетов в государственный, то я на комитете Верховной рады сказал, что в таком случае в Николаеве можно будет гасить свет, отключать воду и уезжать из города. Они, к счастью, передумали.

— Как изменилась жизнь в городе после деоккупации Херсона?

— Часть жителей вернулись. Сегодня в городе около 350 тыс. То есть на 100 тыс. увеличилось количество потребителей всего. Последняя большая бомбардировка была 31 декабря. Возникла возможность о чем-то подумать.

— Оказываете ли вы какую-либо поддержку николаевскому бизнесу?

— Около 120 малых и средних предприятий обратились за помощью: финансы, ремонты, оборудование. Мы собираем эту информацию через департамент экономики и передаем международным партнерам ООН, UN DP. Они хотят перейти от покупки пищи для людей к помощи малому и среднему бизнесу. Чтобы люди зарабатывали деньги и покупали эту еду самостоятельно. Мы поддерживаем этот подход и будем всячески содействовать этому. А также используем это время для условной домашней работы — совместно с Антикоррупционной инициативой ЕС в Украине начинаем пересмотр всех регуляторных актов. В результате стремимся дать бизнесу комфортные условия ведения бизнеса, прозрачность процессов и уменьшение затрат. Без активного бизнеса в Николаеве не получится ни одного стремительного обновления.

Фото: NV

В центре города возвышается частично разрушенная гостиница Николаев. Мы с семьей останавливались здесь в 2020 году во время поездки в отпуск на Арабатскую стрелку, которая с февраля 2022 временно оккупирована. Рядом очередь из горожан, стоящих в ожидании гуманитарной помощи. Утром я также увидел другую очередь — молодежь чуть ли не с драками штурмовала секонд-хенд. «На молодежном сленге это называется дроп. Когда барыги дешево покупают фирменные вещи, а затем перепродают», — объясняет один из помощников Александра Сенкевича.

Однако этот признак мирной жизни — исключение. В Николаеве все напоминает об обстрелах и войне. Улицы полупустые, у остановок общественного транспорта установлены бетонные укрытия. А напротив закрытого ресторана McDonalds — огромный полуприцеп гуманитарной организации World Central Kitchen. В нем расположена кухня, где каждый день готовят 5−6 тысяч горячих обедов для жителей Николаева и Херсона. Но с уменьшением обстрелов растет количество жителей и гуманитарных вопросов, решаемых муниципалитетом вместе с международными партнерами.

Гуманитарные вопросы для своих и не только для них

— Вы сказали о спасении жизни горожан. Я пока шел от вокзала, обратил внимание на бетонные укрытия, установленные на остановках. Когда вы поняли, что их нужно строить?

— После второго прилета по остановке общественного транспорта. Там погибало больше всего людей одновременно. Поэтому сделали эти более простые укрытия, что сразу вызвало скандал. Журналисты написали, что мы переплачиваем. Но они опирались на цену укрытий, которые нам подарили частные компании — 350 тыс. грн. Наши же обошлись в 1095 тыс. грн. Однако у наших толщина стенки 40 см против 15 см. Они оснащены кнопками аварийного вызова, антивандальным монитором, камерой видеонаблюдения.

Я считаю, что мы их сделали самыми дешевыми и самыми лучшими в Украине. К тому же они разборные, чтобы после окончания войны из них обустроить подземные укрытия возле коммунальных заведений, не имеющих бомбоубежищ.

— Сколько таких убежищ уже есть в городе?

— 14 городских и 5 подаренных.

Фото: NV

— Почему люди гибнут на остановках? По вашему мнению, россияне делают это намеренно?

— Нет. В Николаеве это последствия обстрелов кассетными снарядами, взрывающимися высоко в небе и поражающими большую площадь. Они обстреливали весь город, чтобы создать панику, чтобы люди кричали: «Давайте сдаваться!».

— Регистрируются ли у вас вынужденно перемещенные лица?

— После освобождения правобережной части Херсонщины и Херсона, у нас начали появляться переселенцы — уже почти 10 тысяч.

— Как у вас организовано оказание гуманитарной помощи?

— Думаю, что у нас одна из самых организованных процедур по выдаче вообще гуманитарной помощи. Когда мы начали сотрудничать с программами ООН по выдаче питания, то сделали нечто типа социальной карты. Люди регистрировались по своему ИНН. Некоторые получали три раза в день, а кто-то ни разу. Поэтому мы решили упорядочить этот процесс.

Это стало особенно актуальным после массовых обысков по поводу злоупотреблений на гуманитарке в других регионах. Полицейские были очень удивлены, что у нас все так организовано.

Фото: NV

Николаев последним присоединился к программе Города добродетели Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине — в конце лета 2022 года. Основной фокус — прозрачность и подотчетность, особенно процессов восстановления. Патронаж над городом взяло на себя Королевство Дания, 7 марта Александр Сенкевич и посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен подписали меморандум о восстановлении Николаева.

После интервью мы садимся в машину Александра Сенкевича, он лично за рулем. Едем на ревизию одного из коммунальных предприятий, которое получило новую жизнь фактически во время войны. «До полномасштабной агрессии мы ездили перенимать опыт в Мариуполе. Сегодня несколько специалистов работают у нас. Один коренным образом реформирует КП Николаевские парки, которое будет отвечать за все зеленые зоны города», — объясняет городской голова, внимательно всматриваясь в обочину и дома родного города. Указывает мне на места ужаснейших прилетов российских ракет. Увидев разрушенное после ДТП ограждение, просит руководителя своей пресс-службы оперативно сообщить тем, кто отвечает за благоустройство — должен быть порядок.

Фото: NV

Международный вектор

— Есть ли какие-то особенности при работе с международными партнерами во время войны?

— На самом деле в результате многие процессы происходят гораздо быстрее и в большем объеме, чем это было условно раньше, и мы очень благодарны нашим партнерам за то, что быстро идут на контакт и нацелены на конкретную пользу жителям города. Хотя, конечно, налаживание эффективного действенного сотрудничества является вызовом для всех устоявшихся организаций со своими особенностями, практиками и процедурами. К примеру, недавно было сообщение, что Николаевводоканал по рекордно высокой цене купил хлор. Начинаю разбираться. Действительно купили хлор у того же поставщика, что и летом, но на 30% дороже. Но как выяснилось, закупил Красный крест для нас. А цена выше, потому что у Красного креста свои требования к поставке: меньшие партии, дополнительные вопросы безопасности, более длинные маршруты доставки. Это все написано в договоре. Но, к сожалению, журналисты не проанализировали это.

Но на вас и ваших коллегах сегодня на 20%, а то и на 120% ответственности больше, чем раньше.

— Почему?

— Как только появляется информация о возможных злоупотреблениях, то ею сразу интересуются СБУ, прокуратура, следственное управление полиции. А есть еще международные партнеры. Наратив об Украине как коррумпированном неэффективном государстве наиболее выгоден нашим врагам. Важно опрометчиво не навредить, не подыгрывать россиянам в информационной войне, в войне имиджей. Поймите меня правильно, власть нужно контролировать, и это особенно «своевременно» сейчас, но всем нужно профессионально и взвешенно делать свою работу.

— То есть, вы серьезно относитесь к вопросам прозрачности и подотчетности?

— Да. Сейчас вместе с Антикоррупционной инициативой ЕС мы работаем над пересмотром и внедрением действенных антикоррупционных практик в работе Горсовета. Это позволит максимально обезопасить всех, кто у нас работает, от желания и возможностей махинаций с закупками, а еще повысить эффективность определенных процессов через диджилизацию, оптимизацию, открытость. Взять к примеру недавнюю ситуацию с закупкой генераторов, о которой писали Наши Гроши. Сейчас идет служебное расследование, результаты которого публично сообщим. Но опыт показывает, что часто проблема не сколько в потенциальной коррупции, сколько в неэффективности, несостоятельности заказчиков качественно проводить закупки по многим причинам. Поэтому сейчас прорабатываем разные варианты, как устранить эту проблему структурно, например через централизацию процесса, обучение заказчиков и прочее. Другой мой личный фокус — повышение эффективности работы нашего Департамента внутреннего финансового контроля, сейчас он будет присматривать еще и за полученной помощью от международных партнеров. Николаев, пожалуй, один из первых городов Украины, который принял Порядок осуществления внутреннего контроля за гуманитарной и благотворительной помощью, сейчас как раз команда работает над отчетом за прошлый год.

— А какая мотивация у вас как городского главы это делать?

— Меня не интересует украсть на генераторах или брусчатке. У меня нет строительных компаний или производства брусчатки. У моей семьи есть компания, которая занимается системами пожарной безопасности — она не работает в Николаевской области. У нас есть IT-компания, но все ее заказчики находятся за границей.

Я просто верю в системы, в механизмы, ограничивающие людей в злоупотреблениях при исполнении своих обязанностей. Ведь если на одном тендере человек может заработать годовую зарплату, то он может поддаться этому искушению. Нужно сделать систему, чтобы искушения не было.

Александр Сенкевич, городской голова Николаева / Фото: NV

— Как это сделать?

— Это, в том числе, цифровизация работы города — электронный документооборот, геоинформационная система и различные электронные системы учета имущества.

Мы попросили EUACI сделать оценку работы нашего Водоканала и предложить конкретные шаги по усовершенствованию его работы, чтобы могли уже сейчас во время войны улучшить систему расходования средств.

— Насколько системная прозрачность и подотчетность власти помогают в сотрудничестве с международными партнерами?

— Это дело не только горсовета, а всего общества. Если это есть, его очень хорошо воспринимают наши иностранные партнеры. Первое, это важно в первую очередь для всего общества. Важно, чтобы в Николаев после победы люди возвращались, а не уезжали из города. Прозрачность и подотчетность показывает, что город меняется, развивается, становится лучше.

Во-вторых, все эти тендеры, мониторинги, которые мы сейчас налаживаем, дают понимание, что мы как город являемся надежными партнерами, нацеленными на результат.

Ну и главный мой тезис, что мы не хотим оперировать чужими деньгами — очень импонирует международным партнерам. Они понимают, что у нас нет оснований для нарратива, раскрученного российскими СМИ, что в Украине главная идея — разворовать помощь, как мы вроде бы воровали газ из российской трубы.

— Вы недавно в Давосе заявили, что хотите, чтобы город не просил денег.

— Да, мы не просим денег.

На первой встрече с министром иностранных дел Дании я сказал: «Нам деньги не нужны». Если они попадут в государственный бюджет, то они будут направлены на войну. Если в местный, то мы не сможем потратить их в соответствии с постановлением № 590. Поэтому финансирование должно вестись через международные организации. К примеру, NEFCO или DANIDA должны самостоятельно проводить процедуры закупки, проверки качества и доставки в Николаев. Мы только сформировать потребность, утвердить технические требования и расписаться в актах, что все это получили. Это же касается и послевоенного восстановления: школы, детсады, больницы.

— Могут ли в таком случае увеличиться сроки выполнения проектов через европейскую бюрократию?

— Европейская бюрократия, возможно, будет что-то замедлять, но это будет увеличивать доверие. Доверие, в свою очередь, будет увеличивать количество проектов. И в итоге может несколько медленнее будет идти 100 проектов, а не быстро — один.

В Украине намного большая проблема — у исполнителей нет опыта работы с международными партнерами. Они не знают, что такое проджект менеджмент, не знают, как пользоваться простейшими программами по управлению проектами, как отчитываться и т. д.

В стране царит мнение, что чиновник должен быть бедный и некрасивый. Это стимулирует держать на низком уровне зарплаты людей, работающих во власти. Таким образом, людей побуждают к коррупции, а профессионалам говорят, что им здесь не место. Строить государство фактически оставались те, кто профнепригоден. Лига четвертых номеров. Давно пора изменить это отношение.

Несмотря на все эти сложности, в городе пытаются внедрять изменения и искать новых специалистов. Недавно решили привлекать в коммунальные предприятия ветеранов, которые уже не могут продолжать службу в рядах ВСУ.

На территории КП Николаевские парки кипит работа — ремонтируются производственные и складские помещения, уже заработал новый твердотопливный котел. «Теперь у нас в офисе температура +20. Наконец-то можно сидеть без курток», — докладывает один из руководителей этого направления. По двору расставлена разнообразная спецтехника — это гуманитарная помощь от европейских партнеров. Среди тракторов и легковушек выделяются три больших красных пожарных машины, которые станут на замену уничтоженных во время обстрелов города.

Мэр доволен тем, как меняется территория, которая недавно была захламлена имуществом частных арендаторов. Руководитель предприятия обещает, что до визита комиссии городских депутатов изменения будут еще более поразительными. Возвращаемся в центр Николаева. «Не люблю это время года. Все серое, бесцветное. Весной город гораздо красивее», — немного мечтательно говорит Александр Сенкевич. Сложившаяся с началом 2023 года ситуация дает возможность городским властям задуматься о том, что будет после войны. Или хотя бы летом.

Фото: NV

С мыслями о будущем

— Раньше вы говорили о разработке нового генплана Николаева из-за больших разрушений. А сейчас — об отдельных проектах…

— Мы параллельно занимаемся несколькими процессами. Потому что что-то строить рано, война продолжается, россияне могут легко достать до Николаева из С-300, С-400. Но самое время планировать процессы восстановления, чтобы не терять время после. Чтобы начать, важно оценить проблему. По нашему запросу и при поддержке EUACI, Киевская школа экономики, а именно проект «Россия заплатит» сделали оценку разрушений и первоочередных потребностей города. Вместе мы создали дополнительный пласт на нашей геоинформационной системе со всеми повреждениями вследствие российской агрессии. Ввели городской реестр разрушений, верифицируем сейчас данные. Потом будет и Реестр восстановленных объектов.

Дальше работаем над стратегическим и тактическим уровнями. Первое — это работа над генеральным планом. Второе — над Комплексной программой восстановления и другими более краткосрочными проектами. Новый мастер-план разрабатываем вместе с Европейской экономической комиссией ООН (UN ECE). С нами работает итальянская студия OneWorks, занимающаяся визуальной частью (парки, скверы, урбанистика) и планируем привлечь датскую инженерную компанию COWI Будем делать все по принципу ВВВ — building back better.

— Что это значит на практике?

— Если ракеты разбили большую и маленькую школы, а среднюю повредили, то мы не восстановим все три в том формате, в котором они и были. Возможно, все три будут полностью снесены, а вместо них построят одну большую современную, проложат автобусные маршруты для детей. Как это делается по всему миру.

— Планируете ли вы изменять наполнение школ, то есть менять учебные программы?

— Это скорее вопрос к Министерству образования. Для нас вызов уже просто вернуть детей к учебе и в Николаев. Сейчас этот процесс проходит онлайн.

Война для нас всех — это шанс стать лучше. Лучшее время для решительных изменений и перестройки процессов, на которые не хватало времени или мотивации, все катилось само собой.

После освобождения Херсона и прохождения зимы у нас есть вдохновение отрабатывать все эти процессы работы нашей системы.

— Какие вызовы вы видите перед Украиной в будущем?

— У украинцев создается впечатление, что восстановление — это процесс, в котором иностранцы будут реализовывать здесь разные проекты. Европейцы процесс обновления Украины воспринимают как возможность нового рынка для своих услуг и товаров. Чтобы соединить нуждающихся и тех, кто может, нужна еще одна составляющая — деньги.

Сегодня в ЕС и мире нет понимания, кто за все это заплатит: европейские грантовые деньги, деньги по плану Маршалла, кредиты, инвестиции в создание новых предприятий или российские деньги.

Я считаю, что уже сегодня нужно активно продвигать нарратив, что за все это заплатит Россия. Она имеет активы по всему миру, но там нет законных оснований использовать их. Это нужно менять.

Фото: NV

— Какие признаки станут сигналом для начала восстановления Николаева?

— Для Украины победа — это освобождение всей территории и выход на границы 1991 года. Но когда это произойдет, мы пока не знаем. Поэтому практический сигнал для запуска процессов — отмена запрета и ограничение на капитальные расходы на государственном уровне. К тому времени мы должны искать потенциальных партнеров, планировать, приоретизировать, делать проектно-сметную документацию. Чтобы быть готовыми.

Фото: Descriptor

Проект создан при поддержке Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине ( EUAASCI).