Nike подал в суд на украинскую компанию за бренд

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Американская компания просит суд запретить использовать обозначения NIKE

Американская компания просит суд запретить использовать обозначения NIKE

Американский производитель спортивной обуви и одежды – компания Nike Innovate CV обратилась в Хозяйственный суд Одесской области с иском к украинской компании Торгосфера.

Об этом говорится в соответствующем судебном определении.

Американская компания просит суд запретить использовать обозначения NIKE, поскольку оно похоже на логотип американского производителя и может вводить покупателей в заблуждение.

При этом, исковые требования состоят в полном запрете на использование обозначения Nike независимо от цветового исполнения. Компания просит запретить наносить логотип на продукцию, хранить товары с нанесенным обозначением и использовать их в рекламе и в сети Интернет, а также импортировать и экспортировать предметы с таким обозначением.

Кроме того, американская компания просит суд изъять из гражданского оборота и уничтожить 1 520 пар обуви, импортированных Торгосферой от китайской компании Wenzhou land port international trade Co., ltd.

Подготовительное заседание по делу назначено на 19 ноября.

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