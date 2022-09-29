Нидерланды отозвали лицензию у компании-оператора Турецкого потока — Радио Свобода 29 сентября, 22:39 Презентация Турецкого потока (Фото:Кремль)

Нидерланды отозвали лицензию компании South Stream Transport B.V., «дочки» Газпрома, которая занимается эксплуатацией и обслуживанием газопровода Турецкий поток в Черном море, сообщает Радио Свобода.

Во внутренних документах компании, на которые ссылается издание, говорится, что газопровод должен был остановиться 17 сентября. Это означает, что Венгрия и Сербия могут остаться почти без газа.

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Исполнительный директор South Stream Transport Олег Аксютин две недели назад, 14 сентября, разослал руководителям структурных подразделений компании письмо, в котором приказал приостановить выполнение всех договоров, касающихся технического сопровождения газопровода.

Транспортировка газа должна была продолжиться с обеспечением только аварийной поддержки — чтобы не допустить нанесения ущерба окружающей среде.

По данным Радио Свобода, компания подала заявку на новую лицензию, но не знает, сможет ли ее получить.

«Фактически компания потеряла оперативный контроль над трубопроводом», — заявил информированный собеседник издания.

Радио Свобода пишет, что руководство South Stream Transport пыталось сохранить информацию о проблемах с лицензией в секрете, несмотря на то, что многие инженеры компании считают, что транспортировку газа в такой ситуации нужно останавливать немедленно.

Турецкую сторону об этой ситуации не проинформировали.

Турецкий поток — последний газопровод, которым российский газ без проблем попадает в Европу. Газопровод Ямал — Европа остановили в мае, Северный поток — в конце августа (а после взрывов 26 сентября он может больше никогда не заработать), транзит через украинскую ГТС идет в ограниченном режиме и может быть остановлен из-за конфликта Нафтогаза и Газпрома.

