Подозревают в незаконном обогащении. Гендиректору госпредприятия Леса Украины назначили залог на десятки миллионов

«На заседании в Печерском райсуде (22 июля, — ред.) рассматривалась мера пресечения. Обвинение в наличии необоснованных 9 млн грн доходов и залог в 90 млн грн — это несовместимые цифры. Сторона защиты будет обжаловать это решение, поскольку считает его необъективным», — рассказал информированный источник агентству Интерфакс-Украина.

Реклама

По информации адвоката Владимира Владимирова, во время рассмотрения ходатайства о мере пресечения следствие не предоставило фактов, которые обосновывают подозрение. Владелец квартиры купил ее за реально подтвержденные доходы, платит налоги с аренды квартиры. Стоимость аренды является рыночной. Это подтверждает наличие экспертизы. Никаких оснований считать, что Юрий Болоховец или члены его семьи предоставляли средства, или распоряжение на приобретение квартиры и имеют возможность распоряжаться правом собственности, не существует.

«Относительно других активов, которые следствие считает приобретенными на неподтвержденные доходы, должен заявить, что официальных доходов Юрия Болоховца достаточно для их приобретения с большим запасом. Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции осуществляло проверку декларации. Никаких нарушений не нашло. НАПК не нашло оснований считать, что есть необоснованные доходы или образ жизни Юрия Болоховца не соответствует задекларированному», — заявил адвокат.

Как сообщалось, гендиректору ГП Леса Украины Юрию Болоховцу 21 июля сообщено о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368−5 УК Украины).

По информации Офиса генерального прокурора, Болоховец в 2021 году, находясь на должности главы Гослесагентства, приобрел активы на 10,4 млн грн, превышающих законные доходы. Среди них — квартира в Киеве стоимостью более 9 млн грн, оформленная на подставное лицо, но фактически она использовалась Болоховцом.

Правоохранители заявили, что разница между официальными доходами и приобретенным имуществом составляет 7,9 млн грн. Поскольку Болоховец является госслужащим категории А, он по статусу несет особую ответственность.

Сам Болоховец заявил, что уже неоднократно комментировал ситуацию с квартирой. Ее владельцем является частный предприниматель, а семья чиновника арендует ее по рыночной стоимости, и эта информация всегда вносилась в декларацию о доходах.