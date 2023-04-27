Минагрополитики успокоило. Заоблачная турецкая пошлина на зерно на украинский экспорт не повлияет 27 апреля, 17:26 Турецкая пошлина не повлияет на украинское зерно — Минагрополитики (Фото:Sergij Poliak / Alamy via Reuters)

Большей доли украинского зерна не коснется новая пошлина на импорт в Турцию.

Как сообщалось, с 1 мая 2023 года Турция планирует для всех стран-экспортеров восстановить 130% пошлину на импорт зерновых: пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи, овса и сорго.

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В Минагрополитики Украины заверяют, что большей части украинского зерна эта пошлина не касается, поскольку украинская продукция ввозится в Турцию преимущественно для продажи в третьи страны, и за нее пошлина не уплачивается.

«В Турции действует два таможенных режима на импорт:

— первый для продукции, используемой для внутреннего потребления. Как раз для такой продукции правительство Турции и объявляло временную нулевую ставку пошлины. В настоящее время срок действия этого льготного режима истек, и таможенная ставка 130% возвращается;

— второй, для продукции, которая идет на продажу в третьи страны до или после переработки. Для этого режима таможенная пошлина не платится", — заявили в Минагрополитики.

«Украина поставляет продукцию в Турцию преимущественно по второму таможенному режиму. Если говорить в процентах, то зерна по первому режиму, на который возвращается пошлина, в Турцию идет около 5% всего экспорта в эту страну», — добавили в министерстве.

По данным Государственной таможенной службы Украины, по итогам первого квартала 2023 года Турция импортировала украинской пшеницы на $168,8 млн — это 17,7% всего ее импорта.