Минагрополитики успокоило. Заоблачная турецкая пошлина на зерно на украинский экспорт не повлияет

27 апреля, 17:26
Поделиться:
Турецкая пошлина не повлияет на украинское зерно — Минагрополитики (Фото:Sergij Poliak / Alamy via Reuters)

Турецкая пошлина не повлияет на украинское зерно — Минагрополитики (Фото:Sergij Poliak / Alamy via Reuters)

Большей доли украинского зерна не коснется новая пошлина на импорт в Турцию.

Читайте также:

Олег Нивьевский говорит, что цены на зерно падают во всем мире, а не только в Польше (Фото:Олег Нивьевский) «Из-за беды Украины европейские фермеры получили сверхприбыль». Что на самом деле происходит с экспортом зерна через западные границы — интервью

Как сообщалось, с 1 мая 2023 года Турция планирует для всех стран-экспортеров восстановить 130% пошлину на импорт зерновых: пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи, овса и сорго.

Видео дня

В Минагрополитики Украины заверяют, что большей части украинского зерна эта пошлина не касается, поскольку украинская продукция ввозится в Турцию преимущественно для продажи в третьи страны, и за нее пошлина не уплачивается.

«В Турции действует два таможенных режима на импорт:

— первый для продукции, используемой для внутреннего потребления. Как раз для такой продукции правительство Турции и объявляло временную нулевую ставку пошлины. В настоящее время срок действия этого льготного режима истек, и таможенная ставка 130% возвращается;

— второй, для продукции, которая идет на продажу в третьи страны до или после переработки. Для этого режима таможенная пошлина не платится", — заявили в Минагрополитики.

Читайте также:

Украинская пшеница подпадет под запрет (Фото:REUTERS/Dado Ruvic) Пять продуктов. Еврокомиссия предложит запретить до конца года импорт в пять стран из Украины

«Украина поставляет продукцию в Турцию преимущественно по второму таможенному режиму. Если говорить в процентах, то зерна по первому режиму, на который возвращается пошлина, в Турцию идет около 5% всего экспорта в эту страну», — добавили в министерстве.

По данным Государственной таможенной службы Украины, по итогам первого квартала 2023 года Турция импортировала украинской пшеницы на $168,8 млн — это 17,7% всего ее импорта.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Турция Зерно Пошлина АПК Зерновые Агропродукция экспорт агропродукции экспорт зерна

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо NV
X