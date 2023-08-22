Как Nestlé в Украине поддерживает работников и инвестирует в будущее Украины 22 августа, 13:25 Позиция Алессандро Дзанеллі, генеральний директор Nestlé в Украине и Юго — Восточной Европе (Фото:Nestlé)

Алессандро Дзанелли, генеральный директор Nestlé в Украине и Юго-Восточной Европе, работает вместе со всеми в open space — у топ-менеджера нет собственного кабинета. Все встречи в офисе компании, который расположен в бизнес-центре рядом со станцией метро Лыбедская, проводятся в стеклянных переговорных. А их здесь много. А кроме этого есть зона для профессиональной дегустации кофе, детская комната и еще одна — для четвероногих друзей, которых можно брать с собой на работу.

Топ-менеджер украинского подразделения Nestlé — итальянец, однако большую часть своего рабочего времени проводит в Украине, несмотря на регулярные обстрелы оккупационных войск. «Над моими окнами летали дроны, которые я успел разглядеть. А недалеко от дома в прошлом году были взрывы, — говорит он, поправляя на руке сине-желтые браслеты, — Однако я не чувствую страха, а только ненависть и непонимание, как такое может происходить в XXI веке». Алессандро Дзанелли столкнулся в Украине с вызовами, о которых не прочитаешь в бизнес-литературе — как организовать эффективную и безопасную работу команды, несмотря на войну и хронический стресс, как поддерживать коллектив и реинтегрировать ветеранов. Обо всем этом он рассказал в интервью.

Видео дня

— Nestlé неоднократно признавали лучшим работодателем Украины. Какими принципами руководствуетесь в своей работе? И как эпидемия COVID-19, а затем война изменили ваше взаимодействие с сотрудниками?

— В нашей компании работают люди с амбициями, и мы развиваемся вместе с ними. Когда мы открываем вакансию, мы не пытаемся заполнить определенную позицию в нашей организации, мы ищем человека, который хотел бы расти вместе с нами в компании как профессионал и как личность. Очень просто об этом рассказывать, однако на практике нам труднее — их нужно мотивировать, важно разглядеть потенциал каждого человека и развивать.

Когда началась пандемия COVID-19, а сейчас я отвечаю на вторую часть вашего вопроса, все сомневались, сможем ли мы работать дома, использовать больше цифровых технологий в своей работе. Однако мы быстро привыкли, и это навсегда изменило способ нашей работы. В нашем новом офисе, а мы уже не называем его head office — он для нас hub office, мы работаем гибко. У нас много комнат для переговоров, детская и даже комната для животных, есть помещения, в которых можно при необходимости полностью сконцентрироваться на работе, там вас не побеспокоят, и в них нельзя даже говорить по телефону. Офис — это место, где удобно встречаться и оставаться вместе, когда это необходимо. И мы действительно много инвестируем в создание лучших условий работы для наших сотрудников.

После начала полномасштабной войны мы, как крупный производитель продуктов питания, передали более 5300 тонн пищи, что равняется примерно 180 млн порций

Во время пандемии COVID-19 много инвестировали в технологии, позволяющие эффективнее планировать рабочее время. Я до сих пор помню еще те времена, когда нам приходилось два дня добираться на встречу, которая занимает несколько часов. Конечно, живое общение необходимо, и я посещаю мероприятия и встречи, не всегда работаю удаленно.

Мы общаемся со всеми коллегами, работаем как одна большая команда. Например, ежегодно разрабатываем план по развитию, или, как мы его называем, Основной операционный план, и все знакомятся с нашими приоритетами, каждый может предоставить свои предложения или даже бросить вызов и сделать больше. Каждый сотрудник знает, что вносит существенный вклад в успех компании и ее эффективность.

— Ранее вы говорили, что задача генерального директора — не только максимизировать прибыль. Какова ваша роль в поддержке и развитии сотрудников?

— Это действительно так. Мы не только занимаемся бизнесом, но и делаем вклад в развитие украинского общества и в победу. Мы заботимся о безопасности сотрудников. Что имеем в виду? Финансовую безопасность, физическую безопасность и психологическую безопасность.

Физическая безопасность была очень важна в начале большой войны, как и финансовая безопасность, — мы должны предоставить людям средства для выживания. Сейчас все важнее становится психологическая безопасность.

Некоторые люди находятся в стрессе уже 18 месяцев, и они чувствуют незащищенность. Мужчины не могут выехать из страны, и это создает дополнительный стресс. Семьи разлучены из-за того, что женщины с детьми уехали за границу, многие люди уехали с востока на запад Украины или за границу. Мы провели исследование ментального здоровья наших сотрудников и выяснили, что 46% людей требуют повышенного внимания к своему ментальному здоровью, 21% имеют риски появления тревожного расстройства, еще у 16% — риск развития депрессии. Половина украинцев имеют проблемы. Как люди преодолевают стресс? Некоторые занимаются волонтерством, другие проводят больше времени со своими детьми, взяли домой домашнего питомца. Но есть и те, кто говорит, что стали больше употреблять алкоголя или сталкиваются с негативными мыслями, которые могут привести к депрессии или появлению суицидальных мыслей. Им нужна помощь. Поэтому мы разработали специальную программу поддержки, и наши сотрудники могут получить консультацию — от обычных советов, как рассказать детям о войне, до более сложных, таких как техники дыхания, специальные программы питания и тому подобное.

— Сколько сотрудников Nestlé сейчас защищают Украину? Как компания их поддерживает?

— Точную цифру назвать не могу, потому что это не публичная информация, но, конечно, сейчас все больше наших коллег вступают в ряды защитников. Впрочем, 14 уже вернулись с фронта. Всем мобилизованным сотрудникам мы выплачиваем заработную плату. К сожалению, у нас есть коллеги, которые погибли, и те, кто тяжело ранен. Один из наших коллег, который входит в управленческую команду, к сожалению, получил тяжелые травмы и частично потерял ногу. Компания помогла с консультацией известного профессора, специалиста в этой области, и оплатила его работу.

Nestlé поддерживает украинское общество. После начала полномасштабной войны мы, как крупный производитель продуктов питания, передали более 5300 тонн еды, что равняется примерно 180 млн порций. Наша помощь оценивается в 19 млн швейцарских франков. Конечно, это не покрывает всех потребностей страны. Однако нас радует, что, имея большой бизнес, мы можем поддерживать общество. Чем лучше у нас ситуация, тем больше мы имеем возможностей помочь.

— Существует ли программа реинтеграции ветеранов?

— Да. Они получают физическую и психологическую реабилитацию. Мы даем им время и пространство для интеграции в коллектив. Также компания поддерживает семьи мобилизованных в рамках специальной программы, которая будет включать возможность воспользоваться консультациями психологов для близкого круга общения ветеранов, чтобы обеспечить эффективную интеграцию в гражданскую жизнь.

— Крупные компании обычно разрабатывают собственные программы стажировки. Какие программы вы реализуете?

— В Nestlé программа стажировки была запущена 10 лет назад, когда в Европе фиксировали высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи. Эту программу распространили и на Украину. Обычно ее срок составляет от 3 до 6 месяцев, в течение которых стажеры узнают, что значит работать в компании с высокими требованиями к безопасности, где качество продукции является основой компании. Если стажер работает хорошо, то его могут пригласить на постоянную работу.

Вклад украинского офиса в работу Nestlé очень большой. Во Львове работает Nestlé Business Services Lviv, который предоставляет услуги подразделениям компании Nestlé в более чем 50 странах Европы, Северной и Латинской Америки, Азии, Африки и Австралии. Наши сотрудники этого центра, кроме английского, говорят еще на 30 языках — на шведском, голландском, греческом, иврите, испанском и др.

По статистике, 70% знаний, умений и навыков сотрудники получают в процессе работы, 20% — от своего наставника и 10% — во время обучения. Мы проводим очень много тренингов и постоянно обучаем сотрудников. Меня часто спрашивают, как я отношусь к тому, что компания тратит столько средств на образование, люди растут и их переманивают в другие компании. Однако я отвечаю, что не могу не развивать людей. Мы не можем оставаться на месте.

— Nestlé — первая международная корпорация, которая заявила об инвестициях в Украину во время войны. Компания строит новую фабрику в Смолигове, недалеко от Луцка, инвестирует около $40 млн. Как это повлияет на общину и сколько людей вы планируете трудоустроить?

— Стоит отметить, что эта идея не так нова. Первый проект открытия новой фабрики, а на самом деле мощного хаба по производству продуктов питания для Nestlé, был создан еще в 2019 году. Именно тогда я представил этот проект нашему руководству в главном офисе, и я счастлив, что он будет реализован в рекордно короткий срок — мы планируем запустить производство весной 2024 года. Этот проект является значительной инвестицией, и я очень горжусь тем, что решение было принято сейчас — во время войны. Недавно Украину посетил исполнительный вице-президент Nestlé Марко Сеттембри, который также побывал и на будущем производстве. Он был доволен нашим прогрессом и тем, что мы создаем современное производство в Украине. Знаете, что еще он сказал? Что мы должны создать образцовую фабрику — установить больше солнечных панелей, автоматизированных технологических линий и тому подобное. И такое обязательство впечатляет.

На первом этапе планируем трудоустроить на производстве 350−400 человек, а впоследствии их количество возрастет до 1.000. Конечно, это повлияет на развитие инфраструктуры местной общины. В общем, вместе с нашей фабрикой, работающей в Торчине, новый хаб впоследствии будет насчитывать 1.500 работников.

— Многие украинцы все еще остаются за границей. Разрабатываете ли вы программы, которые мотивируют сотрудников возвращаться домой?

— У нас немного, около 10% людей выехали за границу. Сначала мы предоставляли возможность работать удаленно за рубежом, однако сейчас ситуация изменилась — все наши фабрики работают на полную, поэтому мы просим сотрудников вернуться в Украину. Однако определенную часть людей, которые помогают подразделениям компании в разных странах мира, мы перевезли и просим работать за рубежом. На тот случай, если в Украине будут наблюдаться перебои со светом или с интернетом.

В следующем году Nestlé будет праздновать 30-летие работы в Украине, мы рядом почти весь период со дня провозглашения Независимости. Мы преданы стране и ее гражданам.