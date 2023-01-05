«Люди — это наивысшая ценность». Руководитель пищевой компании-гиганта о войне в Украине, обеспечении украинцев продукцией и вере в победу
Алессандро Дзанелли, генеральный директор Nestlé в Украине и Юго-Восточной Европе
Генеральный директор Nestlé в Украине и Юго-Восточной Европе о подготовке к войне, обеспечении украинцев продукцией и вере в победу
Один из крупнейших в мире и Украине производителей продуктов питания — Nestlé — сделал невозможное и на четвертый день после начала войны возобновил производство продуктов питания на своих предприятиях во Львове и на Волыни. Продукция компании почти не исчезала с полок магазинов даже во время паники, а около 4000 т товаров было отгружено бесплатно. Как работает Nestlé во время войны и инвестирует в Украину — рассказал генеральный директор Nestlé в Украине и Юго-Восточной Европе Алессандро Дзанелли.
— Война и ее масштабы стали неожиданностью для работающих в Украине граждан и бизнеса. Какими были ваши первые шаги 24 февраля?
— Мы были готовы к возможной войне. Еще в прошлом году начали отслеживать ситуацию и готовить план действий на случай обострения ситуации на фронте, прислушиваясь к нашей команде и координируя действия всех подразделений Nestlé. Оглядываясь назад, могу сказать, что благодаря тщательной подготовке компания смогла эффективно работать в эти сложные 10 месяцев полномасштабной войны.
Первый день войны хорошо помню по сей день. В 5 утра 24 февраля мне позвонил по телефону директор нашей Харьковской фабрики и сказал, что видит и слышит взрывы. И уже через полчаса я опубликовал сообщение, текст которого был подготовлен заранее. Компания остановила операционную деятельность, работу всех трех фабрик в Украине и сконцентрировалась на безопасности наших сотрудников и их семей.
Уже через четыре дня после начала войны мы проанализировали сложившуюся ситуацию и поняли, что можем безопасно работать на западе страны. Возобновили производство во Львове и на Волыни и перешли ко второй части нашего плана, разработанного на случай чрезвычайных ситуаций, — пересмотру имеющихся ресурсов. Часть специалистов перепрофилировали, и сейчас они выполняют другие виды работ.
— Помогали ли сотрудникам вашего харьковского предприятия и их родственникам эвакуироваться?
— В первые дни войны в целом эвакуировали около 100 работников, и не только из Харькова. Сегодня около 700 сотрудников нашей команды находятся за границей. Украинский офис Nestlé насчитывает 5800 работников. Наш приоритет — их безопасность, физическая, психологическая и финансовая.
Поэтому с первых дней войны мы выплатили заработные платы досрочно, понимая, что деньги должны поступать не по графику, а в момент наибольшей необходимости. Для наших сотрудников, вынужденных покинуть свои дома из соображений безопасности и переехать в другие регионы страны или за границу, составили пакет помощи. Помогали в поиске временного жилья, обеспечивали медицинское страхование и выделяли средства. У нас работает программа психологической помощи. Людям важно быть услышанными, получить поддержку и найти ответы на свои вопросы, и наши специалисты им в этом помогают. Кроме того, запустили внутренний фонд UkraineNEST Foundation для помощи нашим коллегам с восстановлением их домов, поврежденных в результате боевых действий. Мы стремимся собрать достаточно средств, чтобы частично компенсировать большие убытки нашим коллегам.
— Nestlé — один из самых крупных производителей продуктов питания в Украине. На какие шаги пришлось пойти, чтобы доставлять продукцию потребителям в таких сложных условиях?
— Работу двух фабрик и отгрузку продукции мы начали уже 28 февраля и спланировали свою деятельность с учетом новой реальности. Спрос на пищевые продукты начал расти, население нуждалось в помощи. И мы ее предоставляем. За 9 месяцев после начала войны Nestlé передало более 4000 т продуктов питания на благотворительность, значительная часть которых, в частности кондитерских изделий, кофе, вермишели и других кулинарных продуктов, произведена на наших украинских фабриках. Многие работали, чтобы увеличить объемы производства и сделать продукты более доступными для украинцев.
Импорт кулинарной продукции из стран ЕС вырос, также мы решили прекратить экспорт продуктов питания. Потому что хотели, чтобы все производимые в Украине товары передавались на благотворительную помощь или продавались внутри страны. И только в мае были отправлены первые небольшие партии на экспорт, когда все потребности страны были обеспечены.
Наш отдел продаж прилагал огромные усилия, чтобы обеспечить украинцев продукцией. Их работа вызывает восхищение. Мы объединили усилия с партнерами — дистрибьюторами и национальными сетями — ради того, чтобы обеспечить потребителей продуктами питания. Стали одной из немногих компаний, стабильно доставлявших продукты питания, и они постоянно находились на полках. После деоккупации украинских городов наши товары быстро доставлялись в местные магазины. Наша команда проделала потрясающую работу в Харьковской области. Сейчас продукцию Nestlé можно приобрести и в крупных супермаркетах, и в небольших лавках, в ресторанах, аптеках или в зоомагазинах.
— Как компания работает сейчас?
— Наш бизнес устойчив — производство Nestlé в Украине работает, все рабочие места мы сохранили. Конечно, на нас сильно влияют обстрелы критической инфраструктуры, приводящие к перебоям со снабжением электроэнергией. Делаем все, чтобы наша фабрика во Львове работала на полную мощность, производя кофе и шоколад под известными брендами Nescafé и «Свиточ». Наше предприятие на Волыни производит соусы и приправы под брендом «Торчин». Можно сказать, что мы потеряли мало дней производства из-за отключения электроэнергии — и это благодаря тому, что мы оборудовали площадки дополнительными генераторами и инвестировали в возобновляемые источники энергии. Наша фабрика в Харькове до сих пор закрыта из соображений безопасности. Все наши офисы открыты и работают как пункты несокрушимости с круглосуточным доступом для работников, имеют подключение к электричеству и теплу. Открыты они и для детей работников, которым мы предлагаем возможность подключаться к учебному процессу онлайн.
Во Львове Nestlé имеет важный сервисный центр — Nestlé Business Service Center, функционирующий в полную силу. Сейчас в нем работает около 1100 сотрудников, обслуживающих представительства нашей компании в более чем 40 странах мира.
— В Nestlé работает 5800 сотрудников. Спрос сократился из-за отъезда миллионов людей за границу, Харьковская фабрика компании не работает. Приходилось ли вам идти на жесткие шаги — сокращать численность сотрудников и снижать им зарплату?
— Нет. Для нас, компании с более чем 150-летней историей и четко сформированными ценностями, люди — главный приоритет. И нам важно поддержать сотрудников в это очень болезненное и драматичное время. Потому мы сохранили рабочие места и продолжаем выплачивать полную зарплату и премии. Также повышаем заработные платы, а так мы делаем каждый год. В октябре подняли их для работающих сотрудников даже во второй раз.
— Компании, работающие в Украине, поддерживают общество и страну в это непростое время. Какими программами занимается Nestlé?
— Нам важно обеспечить украинских потребителей продуктами питания. Это наш вклад в борьбу за независимость Украины. С момента, когда началась война, передали на благотворительность более 4000 т пищевых продуктов на сумму более 470 млн грн. А это более 140 млн порций пищи.
Не останавливали важные проекты, касающиеся устойчивого развития бизнеса. К примеру, еще до полномасштабного вторжения начали устанавливать на фабриках и дистрибуционных центрах солнечные панели. Они создают зеленую электроэнергию для наших внутренних нужд, на некоторых производствах устанавливаем биогазовые котлы. Поддерживаем украинских поставщиков сырья. К началу года их доля в нашем производстве составила уже 75%.
— Как Nestlé планирует работать в следующем году, который, надеемся, станет победным для Украины?
— Несмотря на войну, не останавливали реализацию инвестиционных проектов и продолжаем вкладывать средства в развитие наших производств. На сегодняшний день это 30 млн швейцарских франков. Такую же сумму планируем вложить в развитие и в следующем году.
Как член правления Европейской бизнес-ассоциации (EBA), поддерживаю создание нового объединения Global Business for Ukraine. В его состав входят международные и глобальные компании, желающие поддержать Украину, ее экономику и развитие бизнеса. EBA и GB4U играют фундаментальную роль в привлечении инвестиций в Украину. Были встречи с представителями фондов и инвесторов в странах ЕС. Рассказываем им о том, что бизнес в Украине живет и развивается. Мы в Nestlé помогаем украинским производителям пищевых продуктов быстрее адаптироваться к стандартам ЕС. Я уверен, что после победы Украина сможет многое предложить Европе. Украинцы очень талантливый и несгибаемый народ. Украина — это фантастическая земля с огромным потенциалом.