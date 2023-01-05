«Люди — это наивысшая ценность». Руководитель пищевой компании-гиганта о войне в Украине, обеспечении украинцев продукцией и вере в победу 5 января, 13:41 Партнерский проект Алессандро Дзанелли, генеральный директор Nestlé в Украине и Юго-Восточной Европе

Генеральный директор Nestlé в Украине и Юго-Восточной Европе о подготовке к войне, обеспечении украинцев продукцией и вере в победу

Один из крупнейших в мире и Украине производителей продуктов питания — Nestlé — сделал невозможное и на четвертый день после начала войны возобновил производство продуктов питания на своих предприятиях во Львове и на Волыни. Продукция компании почти не исчезала с полок магазинов даже во время паники, а около 4000 т товаров было отгружено бесплатно. Как работает Nestlé во время войны и инвестирует в Украину — рассказал генеральный директор Nestlé в Украине и Юго-Восточной Европе Алессандро Дзанелли.

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— Война и ее масштабы стали неожиданностью для работающих в Украине граждан и бизнеса. Какими были ваши первые шаги 24 февраля?

— Мы были готовы к возможной войне. Еще в прошлом году начали отслеживать ситуацию и готовить план действий на случай обострения ситуации на фронте, прислушиваясь к нашей команде и координируя действия всех подразделений Nestlé. Оглядываясь назад, могу сказать, что благодаря тщательной подготовке компания смогла эффективно работать в эти сложные 10 месяцев полномасштабной войны.

Фото: Nestlé

Первый день войны хорошо помню по сей день. В 5 утра 24 февраля мне позвонил по телефону директор нашей Харьковской фабрики и сказал, что видит и слышит взрывы. И уже через полчаса я опубликовал сообщение, текст которого был подготовлен заранее. Компания остановила операционную деятельность, работу всех трех фабрик в Украине и сконцентрировалась на безопасности наших сотрудников и их семей.

Уже через четыре дня после начала войны мы проанализировали сложившуюся ситуацию и поняли, что можем безопасно работать на западе страны. Возобновили производство во Львове и на Волыни и перешли ко второй части нашего плана, разработанного на случай чрезвычайных ситуаций, — пересмотру имеющихся ресурсов. Часть специалистов перепрофилировали, и сейчас они выполняют другие виды работ.

Фото: Nestlé

— Помогали ли сотрудникам вашего харьковского предприятия и их родственникам эвакуироваться?

— В первые дни войны в целом эвакуировали около 100 работников, и не только из Харькова. Сегодня около 700 сотрудников нашей команды находятся за границей. Украинский офис Nestlé насчитывает 5800 работников. Наш приоритет — их безопасность, физическая, психологическая и финансовая.

Поэтому с первых дней войны мы выплатили заработные платы досрочно, понимая, что деньги должны поступать не по графику, а в момент наибольшей необходимости. Для наших сотрудников, вынужденных покинуть свои дома из соображений безопасности и переехать в другие регионы страны или за границу, составили пакет помощи. Помогали в поиске временного жилья, обеспечивали медицинское страхование и выделяли средства. У нас работает программа психологической помощи. Людям важно быть услышанными, получить поддержку и найти ответы на свои вопросы, и наши специалисты им в этом помогают. Кроме того, запустили внутренний фонд UkraineNEST Foundation для помощи нашим коллегам с восстановлением их домов, поврежденных в результате боевых действий. Мы стремимся собрать достаточно средств, чтобы частично компенсировать большие убытки нашим коллегам.

Фото: Nestlé

Украинский офис Nestlé насчитывает 5800 работников. Наш приоритет — их безопасность, физическая, психологическая и финансовая

— Nestlé — один из самых крупных производителей продуктов питания в Украине. На какие шаги пришлось пойти, чтобы доставлять продукцию потребителям в таких сложных условиях?

— Работу двух фабрик и отгрузку продукции мы начали уже 28 февраля и спланировали свою деятельность с учетом новой реальности. Спрос на пищевые продукты начал расти, население нуждалось в помощи. И мы ее предоставляем. За 9 месяцев после начала войны Nestlé передало более 4000 т продуктов питания на благотворительность, значительная часть которых, в частности кондитерских изделий, кофе, вермишели и других кулинарных продуктов, произведена на наших украинских фабриках. Многие работали, чтобы увеличить объемы производства и сделать продукты более доступными для украинцев.

Импорт кулинарной продукции из стран ЕС вырос, также мы решили прекратить экспорт продуктов питания. Потому что хотели, чтобы все производимые в Украине товары передавались на благотворительную помощь или продавались внутри страны. И только в мае были отправлены первые небольшие партии на экспорт, когда все потребности страны были обеспечены.

Фото: Nestlé

Наш отдел продаж прилагал огромные усилия, чтобы обеспечить украинцев продукцией. Их работа вызывает восхищение. Мы объединили усилия с партнерами — дистрибьюторами и национальными сетями — ради того, чтобы обеспечить потребителей продуктами питания. Стали одной из немногих компаний, стабильно доставлявших продукты питания, и они постоянно находились на полках. После деоккупации украинских городов наши товары быстро доставлялись в местные магазины. Наша команда проделала потрясающую работу в Харьковской области. Сейчас продукцию Nestlé можно приобрести и в крупных супермаркетах, и в небольших лавках, в ресторанах, аптеках или в зоомагазинах.

— Как компания работает сейчас?

— Наш бизнес устойчив — производство Nestlé в Украине работает, все рабочие места мы сохранили. Конечно, на нас сильно влияют обстрелы критической инфраструктуры, приводящие к перебоям со снабжением электроэнергией. Делаем все, чтобы наша фабрика во Львове работала на полную мощность, производя кофе и шоколад под известными брендами Nescafé и «Свиточ». Наше предприятие на Волыни производит соусы и приправы под брендом «Торчин». Можно сказать, что мы потеряли мало дней производства из-за отключения электроэнергии — и это благодаря тому, что мы оборудовали площадки дополнительными генераторами и инвестировали в возобновляемые источники энергии. Наша фабрика в Харькове до сих пор закрыта из соображений безопасности. Все наши офисы открыты и работают как пункты несокрушимости с круглосуточным доступом для работников, имеют подключение к электричеству и теплу. Открыты они и для детей работников, которым мы предлагаем возможность подключаться к учебному процессу онлайн.

Фото: Nestlé

Во Львове Nestlé имеет важный сервисный центр — Nestlé Business Service Center, функционирующий в полную силу. Сейчас в нем работает около 1100 сотрудников, обслуживающих представительства нашей компании в более чем 40 странах мира.

— В Nestlé работает 5800 сотрудников. Спрос сократился из-за отъезда миллионов людей за границу, Харьковская фабрика компании не работает. Приходилось ли вам идти на жесткие шаги — сокращать численность сотрудников и снижать им зарплату?

— Нет. Для нас, компании с более чем 150-летней историей и четко сформированными ценностями, люди — главный приоритет. И нам важно поддержать сотрудников в это очень болезненное и драматичное время. Потому мы сохранили рабочие места и продолжаем выплачивать полную зарплату и премии. Также повышаем заработные платы, а так мы делаем каждый год. В октябре подняли их для работающих сотрудников даже во второй раз.

Фото: Nestlé

— Компании, работающие в Украине, поддерживают общество и страну в это непростое время. Какими программами занимается Nestlé?

— Нам важно обеспечить украинских потребителей продуктами питания. Это наш вклад в борьбу за независимость Украины. С момента, когда началась война, передали на благотворительность более 4000 т пищевых продуктов на сумму более 470 млн грн. А это более 140 млн порций пищи.

Фото: Nestlé

Не останавливали важные проекты, касающиеся устойчивого развития бизнеса. К примеру, еще до полномасштабного вторжения начали устанавливать на фабриках и дистрибуционных центрах солнечные панели. Они создают зеленую электроэнергию для наших внутренних нужд, на некоторых производствах устанавливаем биогазовые котлы. Поддерживаем украинских поставщиков сырья. К началу года их доля в нашем производстве составила уже 75%.

— Как Nestlé планирует работать в следующем году, который, надеемся, станет победным для Украины?

— Несмотря на войну, не останавливали реализацию инвестиционных проектов и продолжаем вкладывать средства в развитие наших производств. На сегодняшний день это 30 млн швейцарских франков. Такую же сумму планируем вложить в развитие и в следующем году.

Как член правления Европейской бизнес-ассоциации (EBA), поддерживаю создание нового объединения Global Business for Ukraine. В его состав входят международные и глобальные компании, желающие поддержать Украину, ее экономику и развитие бизнеса. EBA и GB4U играют фундаментальную роль в привлечении инвестиций в Украину. Были встречи с представителями фондов и инвесторов в странах ЕС. Рассказываем им о том, что бизнес в Украине живет и развивается. Мы в Nestlé помогаем украинским производителям пищевых продуктов быстрее адаптироваться к стандартам ЕС. Я уверен, что после победы Украина сможет многое предложить Европе. Украинцы очень талантливый и несгибаемый народ. Украина — это фантастическая земля с огромным потенциалом.