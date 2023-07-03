Винничанин Илья Пилипенко улыбается своим будущим коллегам во львовском реабилитационном центре UNBROKEN ( НЕЗЛАМНІ). Именно здесь спортсмену и риелтору в прошлом, а впоследствии танкисту ВСУ очень помогли после тяжелого ранения.





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«Во время выполнения одного из боевых заданий мой танк подорвался на российской мине», — коротко рассказывает он свою историю.

Илья Пилипенко

«Во время выполнения одного из боевых заданий мой танк подорвался на российской мине», — коротко рассказывает он свою историю

Илья получил ожоги по всему телу и потерял ногу, однако не волю к жизни — герой ходит с помощью протеза, а после завершения лечения планирует помогать другим. Его историю внимательно слушает исполнительный вице-президент Nestlé SA Марко Сеттембри, он впервые в центре и поражен увиденным, а затем сильно пожимает мужественную руку Ильи.

«Мы хотим быть частью ваших усилий, усилий несокрушимых. Потому что масштабы этих усилий, которые вы прилагаете здесь, впечатляют. Поэтому мы делаем свой вклад — чтобы помочь людям восстановиться и вернуться в общество. Программа протезирования — это удивительная программа, благодаря которой люди могут жить новой жизнью, — говорит Марко Сеттембри. — Этот центр UNBROKEN является действительно большим центром больших достижений, которые продемонстрировал украинский народ. И именно поэтому я так уверен в будущем Украины. Потому что сила Украины — это сила людей».

Nestlé много делает для поддержки украинцев. Бренд Nescafé выделил 3,5 млн грн для реновации здания протезной лаборатории в центре UNBROKEN. Кроме того, компания передала 1,32 млн грн для закупки оборудования для физической реабилитации раненых защитников страны или гражданских украинцев. «Хотим поблагодарить Nestlé за поддержку — вы очень много сделали для нашего центра», — говорит Олег Самчук, генеральный директор Первого медицинского объединения Львова, который занимается реабилитационным центром. Nestlé планирует и в дальнейшем поддерживать львовский центр и украинское общество.

Помощь с реабилитацией

«Один из наших сотрудников на войне потерял ногу, компания помогла установить протез за рубежом, и мы поняли, что должны помогать и другим украинцам», — рассказывает генеральный директор Nestlé в Украине и Юго-Восточной Европе Алессандро Дзанелли. Так один из брендов компании — Nescafé, поддержал создание протезной лаборатории во львовском реабилитационном центре UNBROKEN.

Именно здесь взрослые и дети, пострадавшие от войны, получают комплексную квалифицированную медицинскую помощь. Это реконструктивная хирургия, ортопедия и роботизированное протезирование. Кроме того, в центре занимаются физической, психологической и психосоциальной реабилитацией пострадавших военных и гражданских. Проект реализует Первое медицинское объединение Львова и Львовский городской совет при поддержке Министерства здравоохранения Украины. Помощь спонсоров очень необходима.

Новый протез за рубежом стоит около $50 тысяч, у нас их можно изготовить в десятки раз дешевле, объясняет важность развития этого проекта Олег Самчук. Мастерская расположилась на площади около 250 кв. м и состоит из гипсовой, где изготавливают гипсовые негативы, комнаты с печами и станками, где будут делать куксоприемники, а также примерочной и тренировочной комнаты. Здесь установлено оборудование одного из лучших в мире производителей — немецкой компании Ottobock. Олег Самчук говорит, что новая мастерская поможет увеличить собственные мощности в пять раз. И это очень важно, поскольку количество обращений растет ежемесячно. Украинцы должны как можно скорее получить помощь и вернуться к максимально полноценной жизни.

Пользоваться протезами пострадавшие учатся в новом современном комплексе, который открылся в апреле этого года. На его стенах — фото пациентов центра UNBROKEN, которые сделал пресс-офицер Азовстали Дмитрий Козацкий. А тем временем в разных залах реабилитологи работают со своими пациентами — учат ходить с помощью протезов и даже играть в футбол. Ежегодно помощь здесь могут получать 10 тысяч украинцев, а реализовать этот проект было бы невозможно без спонсорской поддержки. Например, Nestlé Nestlé передала 4,8 млн грн помощи, 1,32 млн из которых было направлено на покупку оборудования, крайне необходимого для реабилитации пациентов. Компания будет продолжать поддерживать львовский реабилитационный центр, говорит Алессандро Дзанелли. А это и достройка дополнительных помещений в новом корпусе реабилитации UNBROKEN, а также помощь в детской реабилитации.

Поддержать украинцев

Nestlé — крупная компания, занимающаяся производством продуктов питания, поэтому важно было возобновить производство, отмечает Марко Сеттембри. Таким образом компания обеспечила стабильные поставки пищи, что крайне важно во время войны. И это способствует возможности оказывать гуманитарную помощь продуктами питания и напитками для украинцев и их домашних любимцев. После начала большой войны компания уже передала более 4200 тонн продукции на сумму 13,7 млн швейцарских франков (540 млн грн) для поддержки украинцев как внутри страны, так и в соседних государствах, где находятся украинские беженцы.

Команда Nestlé, которая работает с детским питанием, с февраля прошлого года с партнерскими организациями обеспечивают поставки критически важных продуктов питания для детей. В приоритете — больницы и родильные дома, а также детские дома. Purina, которая принадлежит Nestlé, передает корма в приюты, волонтерским организациям, а также переселенцам для кормления своих домашних любимцев. А также опекает собак-защитников из рядов ГСЧС, Нацгвардии и ВСУ и передает им корм для служебных побед.

Молодые люди могут стажироваться от 2 до 6 месяцев в представительствах компании в странах Европы и Латинской Америки. Новая программа поддержки позволяет получить профессиональную практику и углубленную практику иностранного языка с учетом специфики профессии — финансов, логистики, маркетинга, HR и других.

«С самого начала этой ужасной позорной войны компания Nestlé поддерживает украинцев необходимыми продуктами, передавая их всем, кто в этом нуждается. Также мы продолжаем работать в беспрецедентных условиях, чтобы обеспечить доступность продуктов питания на полках», — говорит Алессандро Дзанелли. И добавляет, что компания верит в Украину и будет продолжать помогать в один из самых тяжелых периодов независимости страны.