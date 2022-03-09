И нашим, и вашим. Nestle остановит все инвестиции в РФ, но продолжит продавать свои продукты

9 марта, 20:15
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Nestle продолжит поставлять в РФ основные продукты питания, но свернет все инвестиции (Фото:AgroPortal)

Nestle продолжит поставлять в РФ основные продукты питания, но свернет все инвестиции (Фото:AgroPortal)

Группа компаний Nestle, крупнейший в мире производитель продуктов питания в упаковке, приостановила все капиталовложения в РФ из-за военного вторжения в Украину.

Как сообщает Reuters, швейцарская корпорация последовала примеру других крупных производителей продуктов питания, на которых оказывают давление потребители, выступающие против развязанной Россией войны.

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Nestle, которая ранее заявляла, что прекратила всю рекламу в РФ, сообщила Reuters, что, тем не менее, продолжит поставлять в страну-агрессор основные продукты питания, «придерживаясь той же линии, что и другие крупные производители продуктов питания».

Агентство отмечает, что производители потребительских товаров утверждают, что «россияне полагаются на их продукцию в повседневной жизни».

Ранее сообщалось, что британская Unilever прекратит импорт и экспорт товаров из РФ, но продолжит поставлять российским потребителям товары, произведенные внутри страны.

А Procter&Gamble объявила, что «существенно сократит» количество товаров, представленных на рынке РФ.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Продукты Санкции против России Санкции Запада Nestle продовольственные товары

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