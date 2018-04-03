Мировой производитель продуктов вложит 700 млн грн в модернизацию фабрики Мивина в Украине

Один из крупнейших мировых производителей продуктов питания – компания Nestlé – инвестирует 700 млн грн в реконструкцию и модернизацию фабрики Мивина в Харькове.

Об этом сообщили генеральный директор Nestlе в Украине и Молдове Ансгар Борнеманн в ходе пресс-брифинга в Харькове, передает Интерфакс-Украина.

Компания начала подготовку модернизации фабрики Мивина в 2015 году. Финальный план проекта был утвержден в начале 2018 года, сказал гендиректор Nestlé. Завершить все этапы и сдать обновленные предприятия в эксплуатацию компания планирует до 2021 года.

Проект будет реализован в два этапа: сначала логистический центр будет трансформирован в производственное помещение, а в дальнейшем линии производства будут перенесены в новое помещение. "Реконструкция поможет улучшить технологии производства продукции, а также условия труда", - отметил Борнеманн.

Также планируется снизить вместительность жиров в продукции под торговой маркой Мивина. "Это позволит соответствовать критериям оценки пищевых качеств продуктов Nestlé (Nutrition Foundation), которые основаны на диетических рекомендациях Всемирной организации охраны здоровья", - отметил Борнеманн.

Почти половина продукции, которая изготавливается на харьковской фабрике, идет на экспорт в 17 стран Европы и мира.

Nestle - крупнейшая компания мира в сфере производства продуктов питания и напитков, которая представлена в 189 странах. Помимо этого, владеет акциями предприятий парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности. Nestlе принадлежит более 2 тыс. торговых марок, имеет 418 заводов. Годовой объем продаж Nestle в мире в 2016 году достиг 89,5 млрд швейцарских франков.

В Украине Nestle начала деятельность в 1994 году. Бизнес Nestle в Украине представлен такими брендами, как Nescafe, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat и др, а также направлениями: кофе, напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы), продукты быстрого приготовления, детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных. Объединяет фабрики Свиточ (Львов), Нестле Украина, Волыньхолдинг (ТМ Торчин), Техноком (ТМ Мивина).