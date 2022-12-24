3,5 млн гривен в поддержку Национального центра реабилитации: как Nescafé® поддерживает украинцев 24 декабря, 10:00 Новости компаний Nestlé

Бренд Nescafé® присоединился к поддержке проекта «UNBROKEN» и передал 3,5 млн грн помощи на нужды Национального центра реабилитации, основанного Первым медицинским объединением Львова и Львовским городским советом при содействии Министерства здравоохранения Украины.

В современных реалиях вопрос реабилитации, как физической, так и психологической, — один из самых приоритетных. Специально для лечения пострадавших от войны украинцев был основан национальный проект «UNBROKEN», предусматривающий, в частности, создание Национального центра реабилитации Украины. Каждый день в него попадают эвакуированные и внутренне перемещенные лица, пациенты прифронтовых больниц. Взрослые и дети получают комплексную квалифицированную медицинскую помощь: от реконструктивной хирургии, ортопедии и роботического протезирования до психологической и психосоциальной реабилитации.

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Эту важную инициативу поддержал бренд Nescafé®. Он передал 3,5 млн грн для реновации здания протезной лаборатории «UNBROKEN», чтобы в центре реабилитации можно было не только устанавливать протезы, но и изготавливать их. Теперь после частичного лечения многих пациентов необходимо перевозить за границу, поскольку пока невозможно обеспечить им весь необходимый уход в Украине. А благодаря оказанной поддержке пациенты смогут получать полный комплекс качественных медицинских услуг по протезированию дома, в Украине. По мнению психологов, адаптация и социализация проходят легче, когда пациент находится в знакомых языковых условиях рядом с родственниками.

Фото: Nestlé

Кроме этого, материнская компания Nestlé дополнительно передала 1,32 млн грн для создания материально-технической базы центра, а именно — закупки оборудования для физической реабилитации. Все это лишь первый шаг на пути комплексной поддержки центра, чтобы каждый, кто пострадал от войны, получил шанс быть спасенным и реабилитированным. Благодаря деятельности центра уже десятки пациентов — и военные, и гражданские — получили квалифицированную помощь и шанс начать новую жизнь.

Фото: Nestlé

Помимо помощи проекту «UNBROKEN» компания Nestlé, в том числе бренд Nescafé®, с первого дня войны оказывает гуманитарную помощь необходимыми продуктами питания и напитками для украинцев и их домашних любимцев. Компания уже передала почти 4000 тонн продукции на сумму 12 млн швейцарских франков (480 млн грн) для поддержки украинцев как внутри страны, так и в соседних государствах, где находятся украинские беженцы.