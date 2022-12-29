Nescafé обеспечил кофе 20 тысяч спасателей ГСЧС 29 декабря, 17:03 Новости компаний Nescafé

Бренд Nescafé® продолжает поддерживать украинцев: по его инициативе кофе и наборам для более удобного приготовления кофе в полевых условиях было обеспечено 20 тысяч спасателей и 600 саперов ГСЧС.

Для помощи подразделениям в зимний период ГСЧС было предоставлено более 4000 наборов для приготовления кофе.

Фото: Nescafé

Интересно, что кофе является одним из самых востребованных продуктов питания в экстремальных и военных условиях. Это доказал опыт двух мировых войн: растворимый кофе приобрел широкую популярность именно во время Первой мировой войны. Через два десятка лет, уже во время Второй мировой, раствор кофе Nescafé® вошел в регулярный рацион военных американских вооруженных сил и очень полюбился солдатам за скорость, простоту приготовления и хороший вкус.

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Эта традиция сохраняется и по сей день: с начала полномасштабной войны в Украине Nescafé® и Nestlé передали уже более 160 тонн кофе украинцам, в частности тем, кто сегодня помогает защищать наше государство.

Фото: Nescafé

Компания Nestlé с первого дня войны оказывает гуманитарную помощь необходимыми продуктами питания и напитками для украинцев и их домашних любимцев. Компания уже передала 4100 тонн продукции на сумму более 12 млн. швейцарских франков (480 млн грн) для поддержки украинцев как внутри страны, так и в соседних государствах, где находятся украинские беженцы. Бренд Nescafé® также подключился к поддержке национального центра реабилитации «UNBROKEN» и передал 3,5 млн грн для реновации здания протезной лаборатории.