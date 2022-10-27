Неон, война, дефицит чипов. Почему Путин заинтересовался производством ценных газов, которые на мировой рынок поставляла Украина 27 октября, 09:16 Эксклюзив НВ Производство полупроводниковой пластины с помощью неоновых лазеров (Фото:waferpro.com)

В марте мировые производители микросхем почувствовали резкое сокращение поставок чистого неона, который экспортировался из Украины. Как ситуацией воспользовалась Россия и при чем здесь Путин с российскими учеными — подробный разбор НВ Бизнес.

В начале октября российские СМИ сообщили о попытках возобновить работу предприятия Ингаз в оккупированном Мариуполе. Мариупольский городской совет (работающий в Запорожье) со ссылкой на представителя компании заявил, что российские оккупанты незаконно захватили мощности этого завода и планируют возобновить его работу.

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До полномасштабного российского вторжения это был один из крупнейших в мире производителей чистого неона. Украина в целом занимала почти половину мирового рынка этого газа, который используется при производстве дефицитных микросхем для электроники.

НВ Бизнес узнал, как с помощью вторжения в Украину Россия хочет стать заметным игроком на глобальном рынке чистого неона.