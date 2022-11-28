Вокруг моря. Сербия начнет покупать электроэнергию у Азербайджана 28 ноября, 09:52 Президент Азербайджана Ильхам Алиев (Фото:Official web-site of President of Azerbaijan/Handout via Reuters)

Сербия планирует с начала 2023 года получать электроэнергию из Азербайджана.

Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович, сообщает Интерфакс-Украина.

«Сербия должна с января начать импорт электроэнергии из Азербайджана, если все предпосылки будут выполнены», — сказала она.

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Джедович добавила, что ведутся переговоры по оставшимся вопросам, связанным с передачей электроэнергии из Азербайджана через Турцию и Болгарию.

21 августа 2022 года состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Сербии Ильхама Алиева и Александра Вучича, по итогам которого в канцелярии главы сербского государства заявили, что Белград сможет на выгодных условиях покупать электроэнергию у Азербайджана.

Позже Вучич сообщил об обращении к турецкой стороне за помощью в вопросе импорта электроэнергии из Азербайджана, который он оценивал примерно в 2 ГВт-ч.

Азербайджан в 2021 году экспортировал более 1,6 ГВт-ч электроэнергии. Алиев ранее заявлял, что Азербайджан планирует наращивать экспорт электроэнергии, прежде всего, в Европу.

Также сообщалось, что Азербайджан до 2027 года планирует вдвое увеличить поставки газа в Европу — до 18 млрд кубометров в год.