Немецкий химический гигант открывает производство в Украине

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Завод должны запустить в марте-апреле 2019 года

Завод должны запустить в марте-апреле 2019 года

Немецкий концерн по производству химических средств BASF инвестирует €2 млн в открытие завода по производству добавок в бетон в Обухове Киевской области весной 2019 года.

Об этом сообщил гендиректор BASF в Украине Андреас Лир, передает Интерфакс-Украина.

"Это наша первая инвестиция в Украине, если она будет успешной, мы и дальше будем инвестировать в это производство. Мы уже присутствуем на украинском рынке с этими товарами несколько лет. Продолжительное время мы импортировали этот продукт, но теперь мы решили, что хотим его производить здесь", - заявил он.

Как рассказал представитель департамента строительной химии BASF Александр Рубан, производственная мощность завода составит 10 тыс. тонн продукции в год с возможностью нарастить мощности в будущем. Завод планируется запустить в марте-апреле 2019 года.

Он отметил, что производство в Украине снизит стоимость добавок в бетон примерно вдвое, а также позволит компании существенно нарастить долю на рынке.

"Сейчас все добавки мы везем из-за границы, и наша доля на рынке очень маленькая – меньше 1%. За первый год мы планируем вырасти до 10% рынка", - объяснил он.

BASF – крупнейшая в мире компания химического направления, концерн производит широкий спектр продуктов: пластик, краску, косметику, пищевые добавки, технические и строительные химикаты, средства агрохимической защиты растений. Общие продажи концерна BASF в мире по итогам 2017 года составили €64,5 млрд. В Украине концерн работает с 1992 года через компанию БАСФ.

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