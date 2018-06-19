Немецкий госбанк предоставил новый вид кредита для развития украинских агрокомпаний

Немецкий государственный банк развития (KfW) решил предоставить компании ОТП Лизинг субординированный кредит в размере $17 млн.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"KfW по поручению немецкого правительства улучшает доступ к финансированию малых и средних предприятий. До сих пор KfW сотрудничал в украинском финансовом секторе с банками. Однако лизинг - это хорошая альтернатива для финансирования инвестиций особенно для МСП в аграрном секторе"- сказал директор KfW в Киеве Лутц Хорн-Хааке.

Кредит предоставлен на семь лет с выплатой в конце срока. Также отмечается, что это позволит компании привлекать новые кредиты от международных кредиторов.

ОТП Лизинг основана в июне 2008 года как дочернее предприятие ОТП Банк. Работает во всех сегментах рынка с производителями техники, спецтехники и автотранспорта, предоставляя услуги лизинга.