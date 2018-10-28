Немецкие бизнесмены рассказали о намерении сотрудничать с запорожскими предприятиями

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Немецкие бизнесмены ищут рынки не с дешевой рабочей силой, а с квалифицированными сотрудниками
Фото: Индустриальное Запорожье.

Немецкие бизнесмены ищут рынки не с дешевой рабочей силой, а с квалифицированными сотрудниками

Представители среднего бизнеса из Германии заинтересованы в сотрудничестве с запорожскими предприятиями.

Об этом сообщает Индустриальное Запорожье.

Представители делегации из Германии 27 октября посетили несколько предприятий города, в частности комбинат Запорожсталь, и познакомились с работой ДнепроГЭС.

Управляющий директор бизнес-ассоциации немецкой экономики в Восточной Европе Уте Кохловски-Кадая рассказала, что немецкие бизнесмены уже активно работают в Украине, а цель нынешнего визита немецкой делегации - расширить это сотрудничество.

"Мы хотим расширить это сотрудничество и показать, что в восточных регионах Украины есть потенциал. В немецких бизнесменов есть стереотип, что в Украине идет война, и здесь не с кем сотрудничать. Мы хотим показать, что это не так. Германию отличает то, что мы ищем рынки не с дешевой рабочей силой, а с квалифицированными сотрудниками. Нам интересно не только поставлять свою продукцию на украинский рынок, но и покупать вашу", - отметила Уте Кохловски-Кадая.

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