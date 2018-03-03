Немецкая компания решила переместить часть производства из Франции в Украину

Львовское предприятие со 100% иностранными инвестициями немецкой компании Klingspor AG решило увеличить свое присутствие в Украине, переместив сюда часть своих зарубежных производственных мощностей.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной госадминистрации (ОГА).

"Уже в этом году планируется перемещение части производственных мощностей из Франции в Украину", - говорится в сообщении ЛОГА.

Klingspor - ведущий производитель абразивных материалов с историей в 125 лет и представительством в более чем 39 странах. Производит продукцию для металлообрабатывающей, деревообрабатывающей промышленности, строительства и других отраслей как для европейского, так и для украинского рынка.

В Украине работает с 2008 года. Имеет производственные, складские и административные помещения общей площадью 6,7 тыс. м кв., расположенные в городе Великие Мосты Сокальского района Львовщины. На заводе работают более 200 человек. Инвестиции за последние четыре года составили более €7 млн.

Напомним, в конце 2017 японский автогигант заявил об открытии третьего завода в Украине, в частности на Львовщине. А за год до этого в области открыли завод, продукция которого поставляется для автомобилей BMW.