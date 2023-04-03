Строят военный центр. Rheinmetall будет обслуживать украинское оружие в Румынии 3 апреля, 10:31 Немецкий концерн Rheinmetall (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Ведущий немецкий оборонно-промышленный концерн Rheinmetall строит военный центр в Румынии, обслуживающий оружие, используемое для войны в Украине. Центр, как ожидается, начнет работу уже в этом месяце.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.



«Сервисный хаб должен играть центральную роль в поддержке оперативной готовности используемых в Украине западных боевых систем и обеспечении доступности материально-технического обеспечения», — отметил представитель компании.

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Центр, расположенный в городе Сату-Маре у границы с Украиной, будет обслуживать самоходные гаубицы, танки Leopard 2 и Challenger, боевые машины пехоты Marder, бронированные транспортные машины Fuchs и военные грузовики.

Исполнительный директор компании Армин Паппергер заявил, что Rheinmetall беспокоится о том, чтобы «оказать силам НАТО и Украине лучшую возможную поддержку».

В июне 2022 года компания Rheinmetall основала подобный центр в Литве для обслуживания техники НАТО в странах Балтии.

Ранее СМИ писали, что германская компания Rheinmetall ведет переговоры с Киевом о строительстве танкового завода на территории Украины. Позже выяснилось, что Rheinmetall уже разработал концепцию — завод не будет строить, а арендовать.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 30 марта, в Киеве провел встречу с делегацией Rheinmetall AG во главе с председателем правления Армином Паппергером.