Строят военный центр. Rheinmetall будет обслуживать украинское оружие в Румынии
Немецкий концерн Rheinmetall (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)
Ведущий немецкий оборонно-промышленный концерн Rheinmetall строит военный центр в Румынии, обслуживающий оружие, используемое для войны в Украине. Центр, как ожидается, начнет работу уже в этом месяце.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
«Сервисный хаб должен играть центральную роль в поддержке оперативной готовности используемых в Украине западных боевых систем и обеспечении доступности материально-технического обеспечения», — отметил представитель компании.
Центр, расположенный в городе Сату-Маре у границы с Украиной, будет обслуживать самоходные гаубицы, танки Leopard 2 и Challenger, боевые машины пехоты Marder, бронированные транспортные машины Fuchs и военные грузовики.
Исполнительный директор компании Армин Паппергер заявил, что Rheinmetall беспокоится о том, чтобы «оказать силам НАТО и Украине лучшую возможную поддержку».
В июне 2022 года компания Rheinmetall основала подобный центр в Литве для обслуживания техники НАТО в странах Балтии.
Ранее СМИ писали, что германская компания Rheinmetall ведет переговоры с Киевом о строительстве танкового завода на территории Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 30 марта, в Киеве провел встречу с делегацией Rheinmetall AG во главе с председателем правления Армином Паппергером.