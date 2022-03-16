E.ON. Немецкий энергетический гигант полностью отказался от закупок российского газа 16 марта, 15:11 Цей матеріал також доступний українською До российской агрессии E.ON сотрудничал с трейдерами Газпрома в Европе (Фото:manager-magazin.de)

Немецкий энергоконцерн E.ON отказался от новых покупок газа у трейдеров Газпрома.

«E.ON имеет большой портфель закупок для частного сектора, а также для малых и средних предприятий. Мы покупаем наш газ на оптовых рынках в Европе. E.ON не имеет долгосрочных контрактов на поставку напрямую с производителями. Однако небольшое количество природного газа в нашем портфеле было закуплено у торговых компаний Газпрома в Европе», — заявил главный исполнительный директор E.ON SE Леонард Бирнбаум. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сказал Бирнбаум, в связи с событиями на Украине компания «прекратила покупку новых объемов у этих компаний», а российский рынок не входит в число целевых регионов для E.ON.

В 2021 году поставки российского газа в Германию превысили 50 млрд кубометров. Основными покупателями российского газа в Германии являются компании Uniper, Wingas, WIEH, VNG, OMV.

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