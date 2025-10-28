Вашингтон успокоил Берлин. Американские санкции не коснутся немецких заводов Роснефти

Правительство США предоставило письменные гарантии того, что активы российской компании Роснефть в Германии не подпадут под действие санкций .

Немецкий бизнес Роснефти, находящийся под управлением немецкого правительства, будет освобожден от санкций США. Об этом заявила министр экономики ФРГ Катерина Райхе, сообщает Reuters.

Реклама

По словам Райхе, она получила письмо из администрации США, которое подтверждало, что деятельность Роснефти в Германии полностью отделена от российской материнской компании.

Как сообщалось, администрация Дональда Трампа 22 октября объявила о введении санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России — Роснефти и Лукойла, а также почти трех десятков их дочерних предприятий.

23 октября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США должны сделать исключение для немецкого бизнеса Роснефти, поскольку им управляет немецкое государство.

Речь идет о двух компаниях: Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. После полномасштабного вторжения России в Украину власти ФРГ лишили Роснефть контроля над ними и перевели их под внешнее доверительное управление Федерального агентства по сетям. Право собственности при этом сохранилось за Роснефтью.

На Rosneft Deutschland приходится около 12% мощностей по переработке нефти в Германии. У компании есть доли в трех крупных германских НПЗ: PCK Schwedt в городе Шведт, MiRo в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге-на-Дунае.

Как сообщал Bloomberg, Вашингтон установил шестимесячный срок для Берлина для решения вопроса о праве собственности на немецкие активы Роснефти.