Из-за газовой зависимости от России. Немецкая Uniper получила 40 млрд евро убытков 3 ноября, 12:43 Uniper несет большие убытки из-за зависимости от российского газа (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Немецкий энергоконцерн Uniper сообщил об убытках с начала года в 40 млрд евро. Причиной послужило полное прекращение поставок российского газа, от которого компания зависела, и необходимость искать ему замену на спотовом рынке по высоким ценам.

Согласно финотчету компании, после очень хороших доходов за предыдущий год снижение в основном связано с газовым бизнесом, на который негативно повлияли высокие затраты на замещение поставок из России, которые прекращались с 14 июня по 30 сентября 2022 года.

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«Негативное влияние еще более усугубилось в третьем квартале 2022 года в связи с полным прекращением поставок газа», — отмечается в документе.

Скорректированная прибыль Uniper за девять месяцев составила минус €3,2 млрд, скорректированная прибыль до вычета процентов и налогов — минус €4,76 млрд. Компания ожидает ухудшения результатов к концу года и отмечает, что более точный прогноз по 2022 году дать невозможно, учитывая «высокую степень неопределенности».

В августе Uniper сообщила, что из-за необходимости закупать газ по высоким ценам на внешних рынках на фоне сокращения поставок Газпрома ежедневно теряет €100 млн.

Ранее сообщалось, что правительство Германии достигло соглашение о национализации с импортером российского газа Uniper, который находится на грани банкротства.