«Перспективы становятся туманными». Немецкая компания отказалась от иска против Газпрома
Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото: Maxim Shemetov / Reuters)
Немецкая коммунальная компания VNG AG приостановила судебные иски против российского ПАО Газпром, поскольку «перспективы возврата средств становятся туманными».
Об этом сообщает Bloomberg. Несмотря на выигрыш арбитражных исков после того, как Газпром не выполнил контракты на поставку в 2022 году, такие компании, как Uniper SE, испытывают трудности с получением компенсационных выплат. Отчасти это связано с тем, что международные активы российского газового гиганта сократились после национализации Gazprom Germania в разгар энергетического кризиса в Европе.
Как говорится в материале, теперь базирующаяся в Лейпциге VNG, которая раньше закупала большую часть своего газа у Газпрома, входит в число фирм, приостанавливающих судебные иски. Еще одной причиной приостановки стали высокие судебные издержки.
В самом громком деле с тех пор, как Газпром остановил некоторые поставки, немецкая Uniper выиграла более 13 млрд евро (15 млрд долларов США) в качестве возмещения убытков в арбитражном решении, которое также позволило ей расторгнуть российские контракты на поставку, некоторые из которых действовали до середины следующего десятилетия.
Однако Uniper пока удалось вернуть лишь около €530 млн из аннулированных платежных обязательств перед Газпромом, хотя недавно компания получила еще одну неуказанную сумму. В марте 2024 года российский суд присудил Газпрому встречный иск, оштрафовав Uniper на €14,3 млрд взамен.
Ранее сообщалось, что в апреле 2025 года суд Парижа признал и предоставил разрешение на принудительное исполнение решения Гаагского арбитража о возмещении убытков, причиненных незаконной экспроприацией Россией активов группы Нафтогаз в Крыму в объеме $5 млрд.
В декабре 2024 года Верховный суд Нидерландов отказал в удовлетворении кассационной жалобы РФ, которой агрессор стремился отменить частичное решение Гаагского арбитража о возмещении убытков, причиненных незаконной экспроприацией активов группы Нафтогаз в Крыму.
Суд подтвердил, что Россия экспроприировала крымские активы Нафтогаза в нарушение положений межправительственного соглашения между Украиной и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций.
В октябре Окружной суд города Хельсинки удовлетворил ходатайство НАК Нафтогаз Украины и еще пяти компаний группы Нафтогаз и наложил арест на отдельные активы, принадлежащие России на территории Финляндии.
6 июня 2025 года стало известно, что Газпром подал новый иск Нафтогаз Украины в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
23 июня 2025 года стало известно о том, что международный арбитражный трибунал, который рассматривал дело в Швейцарии, обязал корпорацию из страны-агрессора РФ Газпром выплатить $1,37 млрд в пользу украинской НАК Нафтогаз.