«Перспективы становятся туманными». Немецкая компания отказалась от иска против Газпрома

Об этом сообщает Bloomberg. Несмотря на выигрыш арбитражных исков после того, как Газпром не выполнил контракты на поставку в 2022 году, такие компании, как Uniper SE, испытывают трудности с получением компенсационных выплат. Отчасти это связано с тем, что международные активы российского газового гиганта сократились после национализации Gazprom Germania в разгар энергетического кризиса в Европе.

Реклама

Как говорится в материале, теперь базирующаяся в Лейпциге VNG, которая раньше закупала большую часть своего газа у Газпрома, входит в число фирм, приостанавливающих судебные иски. Еще одной причиной приостановки стали высокие судебные издержки.

В самом громком деле с тех пор, как Газпром остановил некоторые поставки, немецкая Uniper выиграла более 13 млрд евро (15 млрд долларов США) в качестве возмещения убытков в арбитражном решении, которое также позволило ей расторгнуть российские контракты на поставку, некоторые из которых действовали до середины следующего десятилетия.

Однако Uniper пока удалось вернуть лишь около €530 млн из аннулированных платежных обязательств перед Газпромом, хотя недавно компания получила еще одну неуказанную сумму. В марте 2024 года российский суд присудил Газпрому встречный иск, оштрафовав Uniper на €14,3 млрд взамен.

Ранее сообщалось, что в апреле 2025 года суд Парижа признал и предоставил разрешение на принудительное исполнение решения Гаагского арбитража о возмещении убытков, причиненных незаконной экспроприацией Россией активов группы Нафтогаз в Крыму в объеме $5 млрд.

В декабре 2024 года Верховный суд Нидерландов отказал в удовлетворении кассационной жалобы РФ, которой агрессор стремился отменить частичное решение Гаагского арбитража о возмещении убытков, причиненных незаконной экспроприацией активов группы Нафтогаз в Крыму.

Суд подтвердил, что Россия экспроприировала крымские активы Нафтогаза в нарушение положений межправительственного соглашения между Украиной и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В октябре Окружной суд города Хельсинки удовлетворил ходатайство НАК Нафтогаз Украины и еще пяти компаний группы Нафтогаз и наложил арест на отдельные активы, принадлежащие России на территории Финляндии.

6 июня 2025 года стало известно, что Газпром подал новый иск Нафтогаз Украины в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

23 июня 2025 года стало известно о том, что международный арбитражный трибунал, который рассматривал дело в Швейцарии, обязал корпорацию из страны-агрессора РФ Газпром выплатить $1,37 млрд в пользу украинской НАК Нафтогаз.