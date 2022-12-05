Немцы заваливают Газпром исками. Энергокомпания RWE инициировала арбитраж 5 декабря, 17:49 Уже вторая германская энергетическая компания инициировала арбитраж против Газпрома (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Уже вторая немецкая энергетическая компания — RWE — инициировала арбитражное разбирательство против российского Газпрома из-за отсутствия поставок газа.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании, доля RWE в поставках российского газа к 2023 году составляла эквивалент 15 ТВт-ч. С начала российского военного вторжения в Украину этот показатель сократился до 4 ТВт-ч.

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«В случае полного прекращения поставок, по нашим подсчетам, замена оставшихся 4 ТВт-ч может стоить по меньшей мере дополнительных 400 млн евро», — писал в июне аналитик Stifel Research Мартин Тессье.

RWE предприняла такой шаг после того, как на прошлой неделе немецкий энергогигант Uniper начал арбитражный процесс в надежде получить миллиарды евро компенсации от Газпрома за недопоставленные объемы газа.

Uniper понесла $ 12,3 млрд убытков из-за замены российских поставок, прекратившихся с конца августа.