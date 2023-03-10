В октябре прошлого года, когда над Киевом уже летали российские ракеты, депутат от партии Голос Ярослав Железняк отправился с инспекцией на станцию метро Дарница. Здесь, недалеко от выхода, работал киоск, торговавший нелегальной табачной продукцией. «Продавщица говорила, что ничего не знает — все вопросы к руководству», — вспоминает Железняк. Чтобы закрыть этот киоск, потребовался месяц, неоднократные обращения в Нацполицию, заседание парламентского комитета и обсуждение этого вопроса во время профильного круглого стола в Американской торговой палате. Однако, говорит Железняк, никто даже не попытался узнать, откуда взялась теневая продукция.

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Результаты «борьбы» с нелегальным рынком хорошо демонстрируют цифры. По данным Kantar, в ноябре 2022 года доля нелегальной продукции на украинском табачном рынке составила 17,8%, что за предыдущий год принесло государству потери налоговых поступлений на 20 млрд грн. Львиная доля, а это 63% от общего их количества, продается через киоски и магазины наряду с легальной продукцией. И ситуация может ухудшиться в ближайшее время. Акцизы растут, а уровень жизни населения — падает, что может повлечь спрос на более дешевые, нелегально произведенные табачные изделия.

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Откуда берется нелегальная продукция, почему государство проигрывает это сражение и как можно изменить ситуацию?

Новый игрок на рынке

В 2016 году никто и не упоминал о нелегальном рынке табака. По данным Kantar, его доля была на уровне статистической погрешности и составляла 1,1% рынка. В 2020 году она выросла до 6,9%, а вот в военный 2022-й достигала рекордных 21,9%. «Условно можно считать теневой сектор отдельным мощным игроком, доля которого составляет плюс-минус 20% от общего объема рынка. Только за 2022 год это около 7,85 млрд штук сигарет, что стоило государственному бюджету более 19 млрд грн недополученных налоговых поступлений», — говорит генеральный директор профильного объединения Укртабак Наталья Фесюн. Если шесть лет назад потери бюджета в один-два миллиарда гривен в год были малозаметны, то сейчас они существенные.

На эти средства можно было приобрести 560 БТР или 279 танков, или 136 беспилотников Bayraktar

На эти средства, ранее отмечал председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, можно было бы приобрести 560 БТР или 279 танков, или 136 беспилотников Bayraktar. «В то же время до сих пор общение с правоохранительными органами напоминает либо чемпионат по переброске горячего картофеля от одного органа к другому, либо художественный конкурс по написанию произведения на тему „почему нет?“ — написал Гетманцев в своем телеграмме. — Поэтому никаких препятствий прекращению преступлений и возвращению в бюджет средств мародерами нет. Нужна нормальная работа правоохранителей».

Фесюн добавляет, что нелегальный рынок растет именно во время полномасштабной войны, когда каждая гривна важна, прежде всего, для обороны, восстановления поврежденной критической инфраструктуры и социальной сферы. «И это далеко не полная мощность теневого сектора», — отмечает она.

Одна из причин — резкий рост налогов. В рамках Соглашения об ассоциации с ЕС Украина обязалась повысить акциз до минимального европейского уровня (90 евро за 1000 сигарет) до 2025 года. Ежегодно они растут на 20%, что превышало уровень инфляции в Украине в предыдущие годы. К примеру, сейчас налоги составляют 53 грн в каждой пачке сигарет, поэтому легальная продукция в магазинах не может стоить дешевле суммы налогов.

Табачная отрасль — одна из самых зарегулированных, говорит Фесюн. Но добавляет, что легальные производители соблюдают требования законодательства в сферах налогообложения, конкуренции, защиты прав потребителей, многочисленных регуляторных ограничений и запретов, которых со временем становится все больше. «Зато теневой сектор не учитывает никаких норм и не соблюдает никаких ограничений. Это дает ему огромное конкурентное преимущество, особенно сейчас, когда обусловленный войной экономический кризис болезненно ударил по покупательной способности граждан», — говорит она.

источник: Kantar / Инфографика: NV

Как нелегальная продукция попадает к потребителям

Аналитики Kantar фиксируют, что растет доля товаров с поддельной акцизной маркой (6,6%). А также продукции, предназначенной для экспорта или продажи в зоне беспошлинной торговли (с надписью Duty Free), которая нелегально продается в Украине (11,7%). При этом только 1,4% составляет контрабанда.

Чаще всего теневую продукцию можно найти в Харьковской (17% от общих продаж), Днепропетровской (14%), Одесский (13%), Хмельницкой (9%), Запорожской (8%) и Черновицкой (7%) областях. И не только на базарах или раскладках, а в обычных киосках. «По последним данным, 63% нелегальной продукции продается в киосках и магазинах наряду с легальной продукцией», — отмечают аналитики Kantar.

Кто ее производит? На большей части пачек, а именно на 64% продукции, маркированной отметкой Duty Free или предназначенной для экспорта, которая нелегально продается в Украине, указано, что производителем является Винниковская табачная фабрика, отмечают в Kantar. Более половины из них — это сигареты Сompliment с маркировкой Duty Free. Кроме того, можно найти продукцию и других предназначенных для экспорта ТМ Marshall, Marvel, Regina и D&B. Однако они продаются не за границей, а в Украине.

Все не так плохо, убеждают представители правоохранительных органов. Они ссылаются на то, что в ноябре доля теневой продукции составляла 17,8%, а в августе она была больше и составляла 21,9%. В пресс-службе Офиса Генерального прокурора рассказывают, что провели встречу с представителями бизнеса, в ходе которой «договорились об усилении сотрудничества и регулярном обмене информацией для наработки эффективных моделей противодействия нелегальному рынку». В Бюро экономической безопасности добавляют, что изъяли более 4,4 млн пачек сигарет, 87,8 тыс. штук электронных сигарет, арестовано 3 линии по производству сигарет и изъято еще 3 линии, а также $63 тыс. наличными. «Табачные изделия изымались в Киеве и Киевской области, в Запорожской, Закарпатской, Кировоградской, Николаевской, Львовской, Одесской, Черкасской областях», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ситуация улучшилась из-за закрытия в прошлом году целого ряда нелегальных предприятий. В том числе, в г. Днепр, Одесской области, на Волыни и т. д. К примеру, в прошлом году правоохранители закрыли табачную фабрику United Tobacco (ООО Юнайтед Табако, Желтые Воды Днепропетровской обл.). подозревавшуюся в нелегальном производстве табачных изделий. Долю этого производителя на рынке теневой продукции эксперты оценивали в 10%.

«Снижение объема теневого рынка всего на 4 п.п. связано, на наш взгляд, с тем, что, по крайней мере, крупнейшие из действующих нелегальных предприятий частично перераспределили между собой долю конкурентов, деятельность которых была прекращена, и увеличили объемы производства», — говорит Фесюн из Укртабака. Если с этим ничего не делать, отмечает эксперт, то вскоре доля нелегального рынка вернется к августовским показателям и будет иметь тенденцию к дальнейшему росту. Поэтому очень важно не останавливаться на достигнутом.

Как решают проблему

Борьба с нелегальным рынком табака — не новая проблема. В 2017 году была принята действовавшая до 2021 года Стратегия противодействия незаконному производству и обращению табачных изделий. В ней было прописано, что необходимо разработать План мероприятий, однако их сроки не были установлены и проект документа утонул в бюрократических процедурах. «В результате План мер был утвержден только в конце января 2020 года, когда до завершения периода выполнения Стратегии осталось меньше года. Понятно, что за это время государственным органам мало что удалось реализовать», — отмечает Фесюн. Она добавляет, что хорошим вариантом будет утвердить стратегию на следующие 5 лет, но на этот раз выписать ее более успешно с формальной точки зрения. Чтобы она не стала жертвой бюрократии, как ее предшественница. Потому что нелегальная торговля табачными изделиями, говорит эксперт, является комплексной проблемой. И чтобы ее решить, нужен системный подход и комплекс различных мероприятий в политической, нормативно-правовой, оперативной, коммуникационной плоскостях и т. д. Применение реактивного подхода, принятие единичных мер отдельными правоохранительными органами в режиме «тушения пожара» — неэффективно.

Фото: freepik

В Офисе Генерального прокурора отмечают, что создали межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься решением проблемы незаконного изготовления и сбыта подакцизных товаров, а также организацией досудебного расследования таких случаев и привлечения к ответственности виновных лиц. В ее состав вошли представители Офиса Генерального прокурора, а также почти всех ведомств — от Национальной полиции и Службы безопасности до Государственной налоговой и Государственной таможенной служб. Первое заседание под председательством заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого запланировано в ближайшее время. Результаты его работы оценить невозможно. «Опыт предыдущих лет продемонстрировал, что для эффективного противодействия нелегальному рынку табачных изделий критически не хватает слаженности в работе правоохранительных органов. — отмечает Фесюн. — Если этой рабочей группе удастся обеспечить эффективную координацию между стражами порядка, то через некоторое время мы можем надеяться на положительные результаты ее работы, которые будут отражаться в снижении доли теневого рынка табака».

В Бюро экономической безопасности предлагают свои варианты решения проблемы:

— упростить процедуру блокировки интернет-ресурсов, через которые осуществляется незаконная торговля контрафактом;

— внести изменения в закон «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового…, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, горючего и в определение «незаконное производство» добавить использование поддельной марки, несоответствие ДСТУ;

— ввести ограничения на реализацию подакцизных товаров одному покупателю DUTY FREE в объеме, разрешенном ввозить страной прибытия;

— ввести обязательную ежеквартальную инвентаризацию складов и магазинов беспошлинной торговли, полученную информацию ежемесячно предоставлять в ГНС и ГТС для контроля.

Риски, что уровень нелегальной продукции будет расти, высоки, признает Фесюн из Укртабака. «Население существенно обеднело в результате войны. Многие потеряли работу, состояние, жилье. Часто у людей нет возможности покупать дорогие сигареты, более 70% стоимости которых составляют налоги», — отмечает она. Поэтому они сознательно выбирают более дешевую нелегальную продукцию. А спрос, в свою очередь, рождает предложение.

Приоритетом стражей порядка должно быть закрытие так называемой схемы DutyFree. Это старая и хорошо известная схема, но, как видим, очень действенная. Ее прекращение существенно ударило бы по нелегальному рынку. Конечно, теневые дельцы будут искать новые действенные схемы, но это потребует времени и ресурсов.

Кроме того, необходимо принять Стратегию противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на следующие 5 лет. «Это решение не стоит откладывать на „после войны“, оно нужно „на позавчера“. Промедление может дорого обойтись как государству, так и легальному бизнесу», — говорит она.