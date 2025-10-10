Об этом сообщило Reuters. Агентство напомнило, что с 2022 года, когда началась полномасштабная война России против Украины, ЕС уменьшил зависимость от энергоносителей из России примерно на 90%.

Однако, согласно данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), которые проанализировало Reuters, за первые восемь месяцев 2025 года страны блока импортировали их на более чем 11 млрд евро.

Семь из 27 стран — членов ЕС увеличили стоимость своего импорта по сравнению с предыдущим годом, в том числе и те, которые поддерживают Украину в войне. Например, Франция увеличила закупки российских энергоресурсов на 40% - до 2,2 млрд евро, а Нидерланды — на 72% - до 498 млн евро.

Стоимость импорта энергоносителей РФ в Венгрию в этом году выросла на 11%, в Бельгию — на 3%, в Хорватию — на 55%, в Румынию — на 57%, в Португалию — на 167%.

Ранее сообщалось, что 6 августа 2025 года в Белом доме заявляли, что США могут ввести дополнительную пошлину в 25% для других стран, которые прямо или косвенно покупают российскую нефть.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский после встречи «коалиции желающих» заявил, что президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Венгрия и Словакия покупают российскую нефть.

Reuters со ссылкой на собеседников в Белом доме писало, что во время онлайн-встречи «коалиции желающих» Дональд Трамп заявил, что Европа должна перестать покупать российскую нефть, которая, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.

5 сентября президент Евросовета Антониу Кошта сказал, что лучшим способом ускорить окончание войны РФ против Украины будет остановка Венгрией импорта нефти и газа из России.

16 сентября один из анонимных дипломатов ЕС заявил Politico, что Трамп мог бы остановить импорт российской нефти в Европейский Союз «одним звонком» своим союзникам — премьеру Словакии Роберту Фицо и премьеру Венгрии Виктору Орбану.

25 сентября вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас сказала, что страны ЕС должны окончательно отказаться от закупок российской нефти и газа.

3 октября агентство Bloomberg сообщило, что Европарламент рассматривает возможность более быстрого прекращения импорта российской нефти и газа, стремясь полностью разорвать зависимость от страны-агрессора.

Несмотря на критику со стороны Венгрии и Словакии, послы стран ЕС 8 октября согласились продолжить реализацию плана блока по отказу от импорта российской нефти и газа до 2028 года.