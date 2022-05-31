Ощутимый, но не смертельный удар. Россию с ее нефтью оставили один на один с «странами-падальщиками» — Коболев 31 мая, 15:20 Цей матеріал також доступний українською Андрей Коболев, экс-глава правления НАК Нафтогаз Украины (Фото:НВ)

Введения эмбарго на российскую нефть странами ЕС недостаточно для полного уничтожения российской экономики. Однако, и такой шаг можно считать важной победой Украины.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом пишет экс-председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

«Могло ли это решение быть более болезненным для РФ благодаря более быстрым и масштабным действиям европейцев? Да, могло бы, ведь санкции будут вступать в действие постепенно и „за кадром“ пока остается природный газ. Является ли это решение достаточным для полного уничтожения российской экономики? К сожалению, нет — значительная часть транспортируемой морем нефти будет перенаправлена в страны, которые не поддерживают санкции», — отмечает он.

Видео дня

По словам Коболева, это отлично понимают как в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе. Такие страны там называют «bottom feeders». А ближайший по смыслу эквивалент этого определения — «падальщик».

«Но здесь очень важно одно „но“, — отмечает экс-руководитель Нафтогаза. — Далеко не всю нефть Россия сможет перенаправить (я ожидаю, что не более 60%) и, что еще более важно, падальщики никогда не платят рыночную цену. От 50 до 70 центов на доллар. Поэтому удар от этих санкций будет ощутимым в РФ, но не определяющим в краткосрочной перспективе».

Коболев, однако, считает, что в долгосрочной перспективе санкции против РФ являются безвозвратными.

«Именно безвозвратная потеря европейского рынка энергоносителей и его захват другими поставщиками должна напомнить кремлевским вождям, как и почему развалился Советский Союз», — заключает он.

Как ранее сообщалось, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что нефтяное эмбарго будет стоить РФ трети военного бюджета.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.