Нефтяной бизнес в Украине очень привлекательный, но есть риски для иностранных инвесторов – Роллинс

Нефтяной бизнес в Украине очень привлекательный, но для иностранных инвесторов есть много рисков добывать нефть.

Об этом заявил председатель правления Укрнафты Марк Роллинс в программе Гроші вперед! на Радио НВ.

"Потенциал (нефтяного бизнеса - ред.) не до конца раскрыт, здесь острая нехватка инвестиций. Есть масса возможностей инвестировать в развитие существующих месторождений. Ресурсы уже найдены, их надо просто извлечь. А много потенциальных залежей еще не раскрыты или недостаточно развиты", - рассказал он.

При этом, инвесторы видят ряд негативных моментов: нестабильный налоговый режим, качество бизнес-среды.

"С этой точки зрения приход в Украину уже не кажется таким привлекательным, очень много рисков...Инвесторов интересует в первую очередь качество бизнес-среды. А также свобода доступа компаний к ресурсной базы", - отметил Роллинс.

Он также считает, что большое количество игроков способствовало бы развитию эффективности нефтяного рынка.

"На мой взгляд, отсутствие стимулирования конкуренции - это большой недостаток для долгосрочных планов развития энергетического рынка Украины. Значительно бы повысил конкуренцию еще один фактор: повышение эффективности и прозрачности процесса получения лицензий", - подчеркнул глава Укрнафты.

НАК Нафтогаз Украины принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам). С 2003 года операционное управление Укрнафтой осуществляет группа Приват.