Первый из четырех ушел. Одна из крупнейших нефтесервисных компаний мира продает свой бизнес в России

1 августа, 17:12
Штаб-квартира Baker Hughes (Фото:Baker Hughes)

Штаб-квартира Baker Hughes (Фото:Baker Hughes)

Автор: Артем Ильин

Американская нефтесервисная компания Baker Hughes продает российскую часть бизнеса местному менеджменту. Тот будет работать даже под другим названием.

Одна из крупнейших в мире нефтесервисных компаний Baker Hughes (Хьюстон, Техас, США) подписала соглашение о продаже своего нефтесервисного бизнеса в России местному менеджменту. «Соглашение вытекает из ранее объявленной Компанией приостановки новых инвестиций для своих нефтесервисных операций в России и обязательства соблюдать действующие законы и санкции», — сообщили в американской компании.

Видео дня
Читайте также:

Илья Пономарев (Фото:Александр Медведев / НВ) Прирост остановится к концу года. Дальше падение — Илья Пономарев об уходе западных нефтесервисных компаний из России

Новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes — включая независимый бренд — и он возьмет на себя все текущие активы, пассивы и коммерческие обязательства по нефтесервису в России.

Ожидается, что трансакция будет завершена во второй половине 2022 года при условии одобрения местными властями. Компания стремится поддерживать своих сотрудников в течение этого процесса и обеспечивать упорядоченный переход для своих клиентов и соответствующих сторон.

Читайте также:

Стив Болдуин, экс-топ-менеджер Укргаздобычи (Фото:Коллаж НВ) Закрытие скважин (не) будет. При каких условиях Россия прекратит добычу нефти и газа — интервью НВ

В марте стало известно, что Baker Hughes останавливает инвестирование в новые проекты в России. Об этом также объявили другие крупнейшие компании, работающие в этом секторе — Schlumberger, Halliburton и Weatherford International.

В июне стало известно, что Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов и отзывает сервисных инженеров по проектам Сахалин-2 и Ямал СПГ, а также проектных инженеров из Арктик СПГ-2, который строится.

Baker Hughes — это энергетическая технологическая компания, предоставляющая решения для энергетических и промышленных клиентов по всему миру.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Санкции против России Добыча нефти Baker Hughes Нефтегазовая компания

Эксклюзивы НВ

Алексей Вадатурский стал жертвой российской агрессии (Фото:Latifundist)
Профайл
Зерно и корабли /
Какой бизнес построил Алексей Вадатурский, убитый россиянами в Николаеве
1 августа, 07:07
Экономика
Кремль жертвует Газпромом в войне с Украиной и давлении на ЕС (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Сюжет
Последний шанс Путина /
Как ЕС может победить в газовой войне с Россией и при чем здесь Украина
1 августа, 07:05
Экономика
Блейк Лайвли в джинсовом комбинезоне от Reformation (Фото:instagram.com/blakelively)
Самый простой наряд в гардеробе /
«Старый» джинсовый тренд, который вернулся в моду
31 июля, 10:12
Красота и мода
Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X