Первый из четырех ушел. Одна из крупнейших нефтесервисных компаний мира продает свой бизнес в России 1 августа, 17:12 Штаб-квартира Baker Hughes (Фото:Baker Hughes)

Американская нефтесервисная компания Baker Hughes продает российскую часть бизнеса местному менеджменту. Тот будет работать даже под другим названием.

Одна из крупнейших в мире нефтесервисных компаний Baker Hughes (Хьюстон, Техас, США) подписала соглашение о продаже своего нефтесервисного бизнеса в России местному менеджменту. «Соглашение вытекает из ранее объявленной Компанией приостановки новых инвестиций для своих нефтесервисных операций в России и обязательства соблюдать действующие законы и санкции», — сообщили в американской компании.

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Новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes — включая независимый бренд — и он возьмет на себя все текущие активы, пассивы и коммерческие обязательства по нефтесервису в России.

Ожидается, что трансакция будет завершена во второй половине 2022 года при условии одобрения местными властями. Компания стремится поддерживать своих сотрудников в течение этого процесса и обеспечивать упорядоченный переход для своих клиентов и соответствующих сторон.

В марте стало известно, что Baker Hughes останавливает инвестирование в новые проекты в России. Об этом также объявили другие крупнейшие компании, работающие в этом секторе — Schlumberger, Halliburton и Weatherford International.



В июне стало известно, что Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов и отзывает сервисных инженеров по проектам Сахалин-2 и Ямал СПГ, а также проектных инженеров из Арктик СПГ-2, который строится.

Baker Hughes — это энергетическая технологическая компания, предоставляющая решения для энергетических и промышленных клиентов по всему миру.

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