Дружба закончилась. Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу 27 февраля, 08:51 Знак с надписью Нефтепровод Дружба возле Самары (Фото:File Photo / Reuters)

Россия с 25 февраля прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу Дружба.

25 февраля Россия остановила поставки сырой нефти для польского нефтеперерабатывающего концерна PKN Orlen по нефтепроводу Дружба. Об этом в Twitter сообщил глава правления польской компании Даниэль Обайтек.

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«Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Только 10% сырья поступило из России, и мы заменим его нефтью с других направлений. Это эффект диверсификации, которую мы проводили в последние годы», — написал он.

Обайтек уточнил, что более подробную информацию о поставках нефти в Польшу компания предоставит 28 февраля.

Как уточняет Радио Свобода, PKN Orlen ежемесячно импортировал около 200 тыс. тонн нефти в рамках контракта с российской Татнефтью. Срок действия этого контракта должен был истечь в декабре 2024 года.

Польша активно проводила диверсификацию поставок нефти. В 2021 году доля российской нефти в балансе страны составляла 60%, а в 2015 году — почти 100%.

Компания отказалась от импорта российской нефти морским путем еще до начала полномасштабной войны России против Украины, то есть значительно раньше, чем были введены санкции Евросоюза.

В настоящее время PKN Orlen получает нефть из месторождений Северного моря, стран Западной Африки, Средиземноморского бассейна, а также Персидского и Мексиканского заливов. Важным партнером концерна является нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, с которой PKN Orlen заключил стратегический контракт на поставку сырой нефти в 2022 году.