Дружба устала. В Польше повреждена одна из ниток крупнейшего нефтепровода 7 августа, 08:50 Знак с надписью Нефтепровод Дружба возле Самары (Фото:File Photo / Reuters)

Польский трубопроводный оператор PERN сообщил о повреждении одной из ниток западного участка нефтепровода Дружба.

«Службы PERN достигли поврежденного участка одной из ниток западного участка трубопровода Дружба в гмине Ходеч. Это магистраль, которая транспортирует сырую нефть морских поставок на запад. В настоящее время ведутся ремонтные работы на нефтепроводе. Ожидаемое время возобновления прокачки — утро вторника (8 августа, — ред.)», — сказано в сообщении оператора.

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Отмечается, что «на месте происшествия продолжают работать все службы PERN, к работам также привлечены Государственная противопожарная служба и Добровольная пожарная дружина. Также присутствует специализированная компания, которая займется рекультивацией участка, чтобы вернуть его в исходное состояние».

Как сообщается, одна из двух ниток нефтепровода Дружба в направлении Германии была отключена в воскресенье (6 августа, — ред.), из-за утечки на участке в Польше. Вторая ветка нефтепровода функционирует без изменений.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет официально прекратить поставки российской нефти в Польшу и Германию.