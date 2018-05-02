Нефтеперерабатывающий завод Коломойского нарастил убыток почти в 13 раз

При этом, чистый доход компании вырос на 9,4 млрд грн

Укртатнафта в 2017 году нарастила чистый убыток в 12,6 раза (на 2,2 млрд грн) – до 2,4 млрд грн.

Об этом сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Интерфакс-Украина.

При этом, чистый доход Укртатнафты в 2017 году увеличился на 39,6% (на 9,4 млрд грн) – до 33,2 млрд грн.

Согласно отчету, сумма чистого дохода за реализованные нефтепродукты в отчетном периоде составляет 29,9 млрд грн. Реализация на внутреннем рынке в 2017 году составила 88,9%.

Валовой убыток компании в прошлом году составил 444,4 млн грн против 1,2 млрд грн валовой прибыли в 2016 году.

Укртатнафта управляет Кременчугским НПЗ проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над Укртатнафтой установила группа Приват Игоря Коломойского.