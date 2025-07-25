На фоне ожидания переговоров с США. Цены на нефть вышли на новые цифры

Нефть дорожает на фоне торговых переговоров между США и партнерами (Фото: REUTERS/Alexander Manzyuk)

Цены на нефть выросли в пятницу, 25 июля, поскольку оптимизм относительно торговых переговоров поддержал перспективы как мировой экономики, так и спроса на нефть , перевесив новости о потенциальном увеличении поставок нефти из Венесуэлы.

Как передает Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent достигли недельного максимума и выросли на 20 центов, или 0,29%, до 69,38 доллара за баррель. Цены на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 20 центов, или 0,30%, до 66,23 доллара.

Реклама

Нефть, вместе с фондовыми рынками, получила поддержку от перспективы заключения новых торговых соглашений между Соединенными Штатами и их торговыми партнерами накануне крайнего срока 1 августа для введения новых тарифов на товары из ряда стран.

После того, как Соединенные Штаты и Япония обнародовали торговое соглашение, два европейских дипломата заявили, что Европейский Союз движется к заключению соглашения, которое предусматривает базовый тариф США в размере 15% на импорт из ЕС, а также возможные исключения.

«Оптимизм относительно торговых переговоров, похоже, компенсирует ожидания по усилению поставок из Венесуэлы», — написали аналитики ING.

Соединенные Штаты готовятся разрешить партнерам государственной венесуэльской PDVSA (PDVSA.UL), начиная с американского нефтяного гиганта Chevron (CVX.N), работать с ограничениями в стране, находящейся под санкциями.

Соответственно, экспорт венесуэльской нефти может вырасти чуть более чем на 200 тыс. баррелей в сутки, что было бы хорошей новостью для американских нефтеперерабатывающих заводов, поскольку это ослабило бы напряжение на рынке более тяжелой сырой нефти, пишут аналитики ING.

С начала этой недели цена на Brent выросла на 0,4%, а на WTI упала на 1,4%.

В четверг оба контракта выросли примерно на 1% из-за сообщения о сокращении экспорта российского бензина. На этой неделе произошли кратковременные перебои с экспортом казахстанской нефти из Черного моря и загрузкой азербайджанской сырой нефти BTC из турецкого порта Джейхан.

Поддержку рынку оказало также сокращение запасов сырой нефти в США.

Данные Управления энергетической информации США, опубликованные в среду, показали, что запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 3,2 миллиона баррелей до 419 миллионов баррелей, что значительно больше, чем ожидалось аналитиками в 1,6 миллиона баррелей.

Ранее сообщалось, что цены на нефть снизились 4 июля, после того, как Иран подтвердил свою приверженность принципам нераспространения ядерного оружия, а также на фоне ожиданий, что основные производители согласятся увеличить свою добычу в ближайшие дни.