Запасы США тают на глазах. Война Израиля с Ираном изменила цены на нефть

Цены на нефть выросли в четверг, 26 июня, на фоне уменьшения запасов сырой нефти в США, что свидетельствует о стабильном спросе.

Об этом сообщает Reuters. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 15 центов, или 0,2%, до 67,83 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 20 центов, или 0,3%, до 65,12 доллара за баррель.

Оба индекса выросли почти на 1% 25 июня, восстановившись после потерь в начале недели после того, как данные показали устойчивый спрос в США.

«Некоторые покупатели предпочитают стабильный спрос, о котором свидетельствует падение запасов в еженедельной статистике США», — сказал Юки Такасима, экономист Nomura Securities.

«Но инвесторы остаются обеспокоенными, стремясь к ясности относительно статуса ирано-израильского прекращения огня», — сказал он, добавив, что внимание рынка сейчас переключается на объемы добычи ОПЕК+.

Аналитики ANZ заявили, что с деэскалацией конфликта между Ираном и Израилем, внимание рынка вернулось к фундаментальным показателям, и указали на данные, которые показывают, что запасы сырой нефти в США уменьшаются пятую неделю подряд.

Запасы сырой нефти и топлива в США снизились за неделю до 20 июня из-за роста активности нефтепереработки и спроса, сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA).

По данным EIA, запасы сырой нефти сократились на 5,8 миллиона баррелей, что превысило ожидания аналитиков.

Запасы бензина неожиданно уменьшились на 2,1 миллиона баррелей по сравнению с прогнозами по росту на 381 тыс. баррелей, поскольку предложение бензина, которое является показателем спроса, выросло до самого высокого уровня с декабря 2021 года.

Между тем президент США Дональд Трамп приветствовал скорое завершение войны между Ираном и Израилем и заявил, что Вашингтон, вероятно, будет добиваться от Тегерана обязательства прекратить свои ядерные амбиции на переговорах с иранскими чиновниками на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что цены выросли до пятимесячных максимумов после того, как США атаковали ядерные объекты Ирана в минувшие выходные.

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.

23 июня 2025 года стало известно о том, как именно удар США по ядерным объектам Ирана изменил стоимость нефти.