Шаткое перемирие между Ираном и Израилем изменило цены на нефть

Нефть дорожает на фоне шаткого перемирия между Ираном и Израилем (Фото: REUTERS/Angus Mordant)

Цены на нефть выросли в среду, 25 июня, поскольку инвесторы оценили стабильность прекращения огня между Ираном и Израилем, но остались вблизи многонедельных минимумов из-за перспективы, что поставки сырой нефти не будут прерваны.

Об этом сообщает Reuters. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 85 центов, или 1,3%, до 67,99 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 87 центов, или 1,4%, до 65,24 доллара.

24 июня на нефть Brent снизилась до самого низкого уровня с 10 июня, а на нефть WTI — с 5 июня, оба показателя перед тем, как Израиль совершил неожиданное нападение на ключевые военные и ядерные объекты Ирана 13 июня.

«Мировые цены на энергоносители снижаются после заключения израильско-иранского прекращения огня. Базовый сценарий для наших нефтяных стратегов остается закрепленным на фундаментальных показателях, которые указывают на достаточные мировые поставки нефти», — заявили аналитики JP Morgan в клиентской записке.

Иран и Израиль дали понять, что воздушная война между двумя странами закончилась, по крайней мере пока, после того, как Трамп публично раскритиковал их за нарушение соглашения о прекращении огня.

Прямое участие США в войне вызвало беспокойство у инвесторов относительно Ормузского пролива, узкого водного пути между Ираном и Оманом, через который проходит от 18 до 19 миллионов баррелей сырой нефти и топлива в сутки, что составляет почти пятую часть мирового потребления.

Инвесторы ожидали данные правительства США по внутренним запасам сырой нефти и топлива, которые должны быть опубликованы в среду.

Ранее сообщалось, что цены выросли до пятимесячных максимумов после того, как США атаковали ядерные объекты Ирана в минувшие выходные.

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Впоследствии в Пентагоне раскрыли детали ударов США. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн во время брифинга рассказал, что операция, направленная против ядерных объектов в Иране, называется Midnight Hammer (Полуночный молот). По его словам, американские военные применили около 75 единиц «высокоточного управляемого оружия», в том числе 14 «массивных ракет-пробивателей», также известных как «разрушители бункеров».

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.

23 июня 2025 года стало известно о том, что удар США по ядерным объектам Ирана изменил стоимость нефти.