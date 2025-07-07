Решение ОПЕК+ увеличить добычу изменило цены на нефть

Цены на нефть снизились в понедельник, 7 июля, после того, как ОПЕК+ удивила рынки, увеличив добычу больше, чем ожидалось в августе, тогда как неопределенность относительно тарифов США и их потенциального влияния на мировой экономический рост негативно повлияла на ожидания спроса.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 47 центов, или 0,69%, до 67,83 доллара за баррель, тогда как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate уменьшилась на 0,95 доллара, или 1,42%, до 66,05 доллара.

Реклама

Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, группа, известная как ОПЕК+ договорились увеличить добычу на 548 тыс. баррелей в сутки в августе.

Увеличение в августе является скачком по сравнению с ежемесячным увеличением на 411 тыс. б/с, одобренным ОПЕК+ на май, июнь и июль, и 138 тыс. б/с в апреле.

Это решение вернет на рынок почти 80% добровольных сокращений добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки, заявленных восемью производителями ОПЕК, сообщили аналитики RBC Capital во главе с Хелимой Крофт в записке.

Однако, добавили они, фактическое увеличение производства пока оказалось меньше, чем планировалось, и большая часть поставок поступала из Саудовской Аравии.

Демонстрируя уверенность в спросе на нефть, Саудовская Аравия в воскресенье повысила августовскую цену на свою флагманскую нефть Arab Light до четырехмесячного максимума в Азии.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что ОПЕК+ объявит об окончательном увеличении добычи на 550 тыс. баррелей в сутки за сентябрь на следующей встрече 3 августа.

Ранее сообщалось, что цены выросли до пятимесячных максимумов после того, как США атаковали ядерные объекты Ирана в минувшие выходные.

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Впоследствии в Пентагоне раскрыли детали ударов США. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн во время брифинга рассказал, что операция, направленная против ядерных объектов в Иране, называется Midnight Hammer (Полуночный молот). По его словам, американские военные применили около 75 единиц «высокоточного управляемого оружия», в том числе 14 «массивных ракет-пробивателей», также известных как «разрушители бункеров».

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.

23 июня 2025 года стало известно о том, что удар США по ядерным объектам Ирана изменил стоимость нефти.