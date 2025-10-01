Наследство Коломойского. ПриватБанк выставил на продажу стадион Днепр-Арена за 150 млн грн

ПриватБанк выставил на аукцион на Прозорро.Продажи стадион «Днепр-Арена» и футбольную тренировочную базу. Стартовая цена 150 млн грн

Об этом сообщили в пресс-службе государственного банка.

30 сентября 2025 года ПриватБанк выставил на аукцион в электронной торговой системе Прозорро.Продажи один из крупнейших спортивных объектов города Днепр — футбольный стадион Днепр-Арена (стадион Металлург) и футбольную тренировочную базу с крытым полем, приобретенные в счет обеспечения по кредитам до национализации банка.

Продажа стадиона Днепр-Арена и футбольной учебно-тренировочной базы проводится в рамках утвержденной Наблюдательным советом ПриватБанка Стратегии и оперативного плана управления проблемными активами Приватбанк, по прозрачной и открытой процедуре торгов.

Полученные от продажи средства будут направлены на увеличение финансового результата банка, и соответственно, увеличение объема уплаченных налогов и дивидендов в государственный бюджет.

Учебно-тренировочная база находится в лесо-парковой зоне ж/м Приднепровск. Построена в 1971 году, в 2010 проведена реконструкция. В состав тренировочной базы входят три искусственных и четыре травяных поля, крытый манеж с полем из искусственного покрытия и трибунами на 506 мест, коттеджный городок для проживания футболистов и два офисно-жилых корпуса, включая медико-восстановительный центр, конференц-зал, комнату для совещания тренерского состава, бассейн, тренажерный зал, сауну и душевые.