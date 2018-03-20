Не только вагоны. У Укрзализныци "нашлись" два судна

Оба судна числятся на балансе регионального филиала компании

Компания Укрзализныця владеет не только парком локомотивов, вагонов и вертолетом, управляет двумя паромами. Помимо этого, ж/д компания оперирует еще двумя речными судами - водолазным и прогулочно-разъездным, пишет ЦТС.

Водолазное судно Бойкий было построено в 1975 году. Его длина составляет 21 метр, высота борта - 2,1 метра. Судно приписано в порту Днепра.

Кроме водолазного судна, Приднепровская железная дорога обладает еще одним судном. Так, согласно Регистру судоходства Украины, прогулочно-разъездное судно УС-0023 закреплено за Дорожным физкультурно-спортивным клубом Локомотив Приднепровской железной дороги, а портом приписки значится Киев. Судно было построено в 1990 году, его длина равна 12,61 метра, высота борта - 1,64 метра.

Отметим, что оба числятся на балансе регионального филиала компании - Приднепровской железной дороги.

Укрзализныця - украинский железнодорожний монополист. Компания начала свою хозяйственную деятельность с 1 декабря 2015 года.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.