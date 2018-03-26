Не только Ryanair. Аэропортом Львов заинтересовались сразу две иностранные комапнии

Международный аэропорт Львов имени Данила Галицкого начал переговоры с испанской авиакомпанией Vueling, а также рассчитывает в скором времени начать их с катарской Qatar Airways.

Об этом рассказала гендиректор львовского аэропорта Татьяна Романовская в интервью отраслевому порталу ЦТС.

"Пока мы имеем три направления, которые открывает Wizz Air, и поэтому фактически другие лоукосты будут смотреть, как они будут работать. EasyJet обслуживает преимущественно английский рынок, на который как раз выходит Wizz Air. Eurowings - немецкий лоукост. Но Дортмунд и Берлин уже тоже заняты Wizz Air. Относительно Испании, тут все свободнее, и мы ведем переговоры с Vueling", - отметила она.

Авиакомпания Vueling на украинском направлении сейчас выполняет прямые рейсы из аэропорта Киев-Жуляны в Барселону и Рим.

Кроме того, по словам Романовской, Qatar Airways тоже усилил интерес к аэропорту.

"Они пообещали, что обратят внимание на нас и будут изучать наши возможности […] В связи с тем, что события в Азии происходят очень динамично, интерес компании Qatar Airways к нам значительно возрос […] Поэтому, я предполагаю, что несмотря на то, что они долго думают, все же можно их ожидать в этом или, может быть, в следующем году", - сказала она.

Напомним, что 23 марта аэропорты Борисполь и Львов подписали договоры с лоукост-авиаперевозчиком Ryanair о начале полетов в Украину. Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования.

Авиакомпания откроет 15 направлений: 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от €10, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже €40. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев.