Не только российские. Украинские экономические издания попали под санкции

Украина ввела санкции против изданий Экономические известия и Украинский бизнес портал

В обновленный список юридических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) попали два издания – Экономические известия и Украинский бизнес портал, которые входят в холдинг Media Invest Group (комапния – Медиа инновейшн групп).

Об этом говорится в Указе президента №126/2018.

Санкции введены сроком на три года.

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет пользования радиочастотным ресурсом, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

На данную компанию также распространяются и другие санкции, в том числе запрет на установление деловых контактов, запрет деятельности на территории Украины, остановка финансовых операций, блокировка счетов.

Также вводится запрет интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователей сети интернет к ресурсам/сервисам, в том числе в субдоменов Eizvestia.com и ubp.com.ua.

Согласно информации Media Invest Group, в холдинг также входит еженедельный деловой журнал Эксперт Украина, сетевое деловое издание Статус. Экономические известия и деловой журнал для участников металлорынка Металл.

Украина также ввела санкции против издания РИА Новости Украина.