Не только легковушки. ЕС ужесточит нормы вредных выбросов для грузовиков и автобусов
Евросоюз намерен значительно ограничить допустимые объемы выброса углекислого газа не только для легковых автомобилей, но и для грузовиков и автобусов, сообщает DW.
О предварительной договоренности государств ЕС сообщили власти Австрии, председательствующей в ЕС на данный момент.
К 2025 году средний объем выброса CO2 у тяжелых грузовиков и автобусов должен быть сокращен на 15% по сравнению с уровнем 2019 года.
А к 2030 году выбросы быть снижены уже на 30 %, однако эта цель еще окончательно не закреплена из-за отсутствия необходимых технологий.
Согласованные странами ЕС цели имеют предварительный характер и еще должны быть подтверждены Еврокомиссией и Европарламентом.
Напомним, ранее в ЕС озвучили намерение сократить выбросы углекислого газа для новых автомобилей на 37,5% к 2030 году по сравнению с уровнем 2021-го.
К такой позиции 17 декабря пришли представители Еврокомиссии, Европарламента, а также стран - участниц ЕС в ходе переговоров в Брюсселе.