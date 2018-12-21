Не только легковушки. ЕС ужесточит нормы вредных выбросов для грузовиков и автобусов Сегодня, 13:36 26 Цей матеріал також доступний українською Грузовик проезжает мимо прибора, измеряющего уровень загрязнения, в немецком городе Эссен

Евросоюз намерен значительно ограничить допустимые объемы выброса углекислого газа не только для легковых автомобилей, но и для грузовиков и автобусов, сообщает DW.

О предварительной договоренности государств ЕС сообщили власти Австрии, председательствующей в ЕС на данный момент.

К 2025 году средний объем выброса CO2 у тяжелых грузовиков и автобусов должен быть сокращен на 15% по сравнению с уровнем 2019 года.

А к 2030 году выбросы быть снижены уже на 30 %, однако эта цель еще окончательно не закреплена из-за отсутствия необходимых технологий.

Согласованные странами ЕС цели имеют предварительный характер и еще должны быть подтверждены Еврокомиссией и Европарламентом.

Напомним, ранее в ЕС озвучили намерение сократить выбросы углекислого газа для новых автомобилей на 37,5% к 2030 году по сравнению с уровнем 2021-го.

К такой позиции 17 декабря пришли представители Еврокомиссии, Европарламента, а также стран - участниц ЕС в ходе переговоров в Брюсселе.