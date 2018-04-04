Не бойтесь возвращаться, потерпев неудачу. Совладелец холдинга !Fest о создании своих самых успешных ресторанов

Во время выступления в рамках лекции НВ Правила бизнеса. Как стать первым в своем деле, состоявшейся 3 апреля, совладелец холдинга эмоций !Fest Андрей Худо рассказал, как создавались его успешные рестораны.

"Когда мы начинали бизнес, в центре Львова было более 300 заведений, несмотря на это мы решились сделать Криївку, которая успешно работает уже 11 лет. Так же было с другими брендами, например - с моноформатом Пьяная вишня ", - говорит Худо.

Одним из основных принципов создания заведений холдинга является дифференциация и уникальность.

"Когда делаешь в бизнесе что-то, что замахивается на смену культуры потребления определенного продукта, то это не может происходить быстро", - рассказывает совладелец холдинга. Так было с созданием проекта, посвященного крафтовому пиву "Правда", который сейчас успешно работает в центре Львова.

Еще одним базовым принципом развития !FEST, по словам его совладельца, является упрямство.

"Украинскому бизнесу трудно попасть в мировые издания. Но мы нашли способ, сделав политическую серию пива, посвященную Бараку Обаме, Ангеле Меркель, Джастину Трюдо и другим. Тогда кроме украинских каналов к нам приехали BBC и The Guardian ", - вспоминает Худо.

Другим примером принципа упрямства стала история появления во Львове реберни "Под Арсеналом". Она началась с наличия большой площади в центре Львова. Там попытались сделать рынок еды, ведь в мире как раз приобретала популярность мода на подобные проекты. Когда концепция не сработала, там открыли ночной клуб, затем - обычную трапезную. "На третий год пришла идея открыть реберню, на которую вдохновила наша с друзьями традиция готовить ребрышки после похода в баню", - говорит Худо. Эта попытка освоения площади оказалась успешной.

Также львовский предприниматель считает важной адаптацию заведений под изменения городского пространства. А еще - амбицию создавать проекты будущего. Примером последней является основанная холдингом Школа свободных и неравнодушных. Согласно замыслу, в ней с первого класса приучают детей к креативному мышлению.

В конце концов, для продуктивной работы холдинга создали "акселератор проектов" Fest Republic, где сейчас размещаются офисы, ночной клуб, пекарня, редакция Видавництва Старого Лева и тому подобное. "В достойной и свободной среде, где тебя ничего не угнетает, ты будешь выстреливать новыми идеями", - подытожил Худо.