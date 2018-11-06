НБУ забрал лицензию у "дочки" российского банка

БМ Банк исключили его из реестра украинских банков

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у БМ Банка.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Решение принято 6 ноября.

В связи с этим НБУ исключил БМ Банк из государственного реестра банков.

Ранее сообщалось, что Нацбанк разрешил БМ Банку покинуть украинский рынок. Единственный акционер банка – российский Банк ВТБ еще в марте 2018 года одобрил прекращение финучреждением банковской деятельности с сохранением юридического лица.

Таким образом БМ Банк стал шестым украинским банком, который прекратил банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица.

Как известно, в Украине действуют санкции против пяти российских госбанков, и, соответственно, их украинских "дочек". В список входят Сбербанк, ВТБ, БМ Банк, Проминвестбанк и VS Bank. Этим банкам запрещено выводить средства за пределы Украины.

Российский БМ Банк (контролируется группой ВТБ) владеет 99,9% украинского БМ Банка. По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру общих активов БМ Банк занимал 51 место (1,1 млрд грн) среди 88 действовавших в стране.