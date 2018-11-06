НБУ выдал лицензию на инкассаторскую деятельность компании сооснователя АВК

Национальный банк Украины (НБУ) выдал компании Кэш энд секьюрити лицензию на предоставление банкам услуг инкассации.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Количество CIT-лицензиатов (от cash-in-transit) возросло до девяти.

Отмечается, что открытие доступа CIT-компаниям к осуществлению инкассации является неотъемлемой частью новой концепции наличного обращения. Суть делегированной модели организации наличного обращения сводится к передаче части функций НБУ другим участникам рынка, в том числе CIT-компаниям.

Согласно данным Единого государственного реестра юрлиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Министерства юстиции Украины, единственным учредителем компании Кэш энд Секьюрити является Лариса Авраменко. По этому же адресу находится АВК Конфекшинери - управляющая компания одного из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий из шоколада. Миноритарным собственником этой компании является также Лариса Авраменко. Основной владелец - бизнесмен Владимир Авраменко.