НБУ принял решение о ликвидации украинской "дочки" российского госбанка ВТБ Сегодня, 11:28 320 Цей матеріал також доступний українською В ноябре 2018 года НБУ признал украинскую "дочку" российского ВТБ неплатежеспособной Фото: mybanks.info

Во вторник, 18 декабря, Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов принял решение об отзыве банковской лицензии у ВТБ, который является украинской "дочкой" одноименного российского госбанка.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Таким образом Нацбанк с 19 декабря приступил к ликвидации ВТБ Банка и его выводу с украинского рынка.

В ноябре украинская "дочка" ВТБ Банка была признана неплатежеспособной из-за снижения объема ликвидности и ухудшения финансового состояния.

В Нацбанке заверяли, что 97% вкладчиков ВТБ Банка (59,1 тыс. лиц) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс. грн. Более крупные вклады будут возмещены в пределах указанной суммы.

По данным НБУ, отнесение ВТБ Банка к категории неплатежеспособных никоим образом не повлияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля указанного финучреждения составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков.