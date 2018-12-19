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НБУ принял решение о ликвидации украинской "дочки" российского госбанка ВТБ

Сегодня, 11:28
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В ноябре 2018 года НБУ признал украинскую "дочку" российского ВТБ неплатежеспособной

Фото: mybanks.info

Во вторник, 18 декабря, Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов принял решение об отзыве банковской лицензии у ВТБ, который является украинской "дочкой" одноименного российского госбанка.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Таким образом Нацбанк с 19 декабря приступил к ликвидации ВТБ Банка и его выводу с украинского рынка.

В ноябре украинская "дочка" ВТБ Банка была признана неплатежеспособной из-за снижения объема ликвидности и  ухудшения финансового состояния.

В Нацбанке заверяли, что 97% вкладчиков ВТБ Банка (59,1 тыс. лиц) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс. грн. Более крупные вклады будут возмещены в пределах указанной суммы.

По данным НБУ, отнесение ВТБ Банка к категории неплатежеспособных никоим образом не повлияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля указанного финучреждения составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков.

Теги:   ВТБ НБУ Банки Россия

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